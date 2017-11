Юрист Умида Хакназар и специалист по семеноводству и агрономии Азиз Нурбеков анализируют проект новой редакции закона «О семеноводстве» и дают предложения по развитию законодательства на основе международного опыта.

Что такое правовое регулирование семеноводства, из каких этапов оно состоит и в каких целях принимаются законы в области семеноводства? Ответы на эти вопросы могут различаться в зависимости от реалий политического и экономического развития отдельно взятой страны. Например, основано ли сельское хозяйство в конкретной стране на рыночных механизмах или доминирует государственный сектор, какова торговая политика страны, насколько независимы фермеры, охраняются ли права частной собственности на землю, в какой степени развита конкуренция. Важно также, заинтересована ли страна в привлечении новых технологий, инвестиций в научные исследования и в селекцию новых сортов семян.

В настоящее время в парламенте рассматривается проект новой редакции закона «О семеноводстве», подготовленный Министерством сельского и водного хозяйства и опубликованный для общественного обсуждения.

Проект, в котором нет нового

Проект новой редакции мало чем отличается от действующего закона «О семеноводстве». Он не предлагает правовых механизмов, которые бы дали возможность либерализации, диверсификации и развития торговли в области сельского хозяйства.

О необходимости либерализации в сельском хозяйстве мы все чаще слышим в риторике ведущих специалистов в этой области. Некоторые аспекты отображены в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, необходимость децентрализации и модернизации в государственном управлении в экономике также указана в концепции административной реформы.

Почему новый законопроект не учитывает приоритеты сельскохозяйственной и экономической политики Узбекистана, направленной на либерализацию и диверсификацию? Некоторые положения в новой редакции напрямую препятствуют достижению этих приоритетов и целей.



С целью технической поддержки реформирования правового регулирования семеноводства в обсуждаемом законопроекте предлагаем анализ основных вопросов правового регулирования отрасли в Узбекистане в сравнении с опытом развитых и развивающихся стран.

Семеноводство (деятельность по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации и транспортировке семян сельскохозяйственных и лесных растений, а также сортовой и семенной контроль) является ключевым фактором развития сельского хозяйства.

Производство семян высокоурожайных сортов очень важно для получения высокого урожая и повышения качества сельскохозяйственной продукции. Основная цель семеноводства — быстрое размножение семян новых и коммерчески доступных сортов путем сохранения сортовых свойств и генетической чистоты, которые представляют растения, выведенные путем селекции, и характеризуются определенными наследственными, морфологическими, биологическими и агрономическими свойствами.

В Узбекистане основной сельскохозяйственной культурой является хлопчатник; за ним следуют пшеница, ячмень, рис, кукуруза и картофель. Кроме того, большое значение имеют плодовые и овощные культуры.



Действующая политика в области семеноводства

Основные усилия и финансирование государства в области семеноводства направлялись и до сих пор направлены, прежде всего, на улучшение семеноводческого сектора хлопчатника и пшеницы. Основные семеноводческие предприятия производят только семена хлопчатника и пшеницы. К примеру, производство семян пшеницы предназначено для орошаемых площадей и составляет около 300 тысяч тонн в год. Поскольку весь процесс контролируется и осуществляется государством, частный сектор в области семеноводства и в целом сельхозпроизводства не развивался.

Ограничения и барьеры для импорта и развития различных культур, неучастие в международных и региональных семенных ассоциациях, институтах и международных соглашениях привели к блокированию возможностей передачи новых технологий, изоляции от мировых научно-исследовательских центров и процессов по развитию новых семенных технологий.

Подобная изоляционистская политика продемонстрировала свою экономическую несостоятельность, и эта тема уже давно обсуждается на разных уровнях специалистами, общественными деятелями и политиками. Пришло понимание, что необходимы либерализация и диверсификация в сельском хозяйстве, гармонизация с международными стандартами и выведение отрасли из изоляции.



Для того, чтобы семена легли в основу сельскохозяйственного роста и развития и чтобы гарантировать постоянный доступ фермеров к качественным семенам, необходимо создать жизнеспособную систему поставок, обеспечивающую размножение и распределение семян высокоурожайных сортов.









Международный опыт



Реформа правового регулирования в области семеноводства была проведена еще в 1980-х годах во многих странах, таких как Турция, Перу, Бангладеш, Индия, Мексика, Малайзия. Многие процессы, которые у нас происходят в этой сфере, уже пройдены развивающимися странами, и нам предоставляется возможность не повторять чужих ошибок и освоить те практики, которые на деле доказали свою эффективность.

Международная семеноводческая отрасль, прежде всего, состоит из частных семенных компаний и ассоциаций фермеров, селекционеров новых сортов, импортеров, экспортеров. Ассоциации часто объединяются в региональные и международные организации, которые служат площадками для обмена информацией, обучения, научных исследований, переговорных процессов.

Национальные ассоциации семеноводов тесно сотрудничают с международными организациями, такими как Организация по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), которая разрабатывает схемы по сертификации в международной торговле, Международной ассоциацией по тестированию семян (International Seed Testing Association, ISTA) и другими.

Развивающиеся страны, где превалировал государственный контроль в области семеноводства до реформ 80-х годов, осознали необходимость развивать частный сектор в этой области. Для этого проводились институциональные изменения: в процессы, которые контролировались государственными ведомствами, такие как сортоиспытание, регистрация сортов, сертификация семян, стали вовлекать частный сектор, местные и иностранные семенные компании.

Роль государства в формировании частного сектора в семеноводстве была значительной в оказании информационной и финансовой помощи, технической поддержке в процессе присоединения национальных ассоциаций в международные семенные организации, а также в реформировании правового регулирования с целью отхода от тотального государственного контроля на всех этапах семеноводства.



1. Реализация семян: регистрация сортов растений и введение в общий национальный реестр коммерческих сортов

В США нет обязательной регистрации коммерческих сортов семян. Министерство сельского хозяйства не ведет единый реестр коммерческих сортов. Регистрация добровольная для семенных компаний, которые могут представить свои данные по сорту в реестр.



Евросоюз практикует обязательную регистрацию, но при этом достаточно представить информацию в одной из стран-членов, и компании получают доступ на весь рынок ЕС. Испытания не длятся более двух лет.



Многие развивающиеся страны практиковали политику обязательной регистрации и жесткого контроля в отношении новых сортов семян, не разрешая реализацию семян до того, как уполномоченное государственное ведомство не проведет обязательное испытание нового сорта, которое могло длиться от 2 до 6 лет (в зависимости от вида испытания и сорта). Испытание сортов и гибридов сельскохозяйственных культур проводится на хозяйственную полезность (Value in Cultivation and Use, VCU). В случае положительных результатов испытаний сорт вносился в реестр (национальный каталог) коммерческих сортов.

С одной стороны, такой подход должен был обеспечивать реализацию исключительно высококачественных сортов, но с другой стороны, такой жесткий контроль часто используется как барьер для входа на рынок новых сортов из частного сектора или импорта. Государственные испытания длительны, дорогостоящи и не являются показательными в плане охвата, так как часто ограничены в количестве и в качестве.

В результате до реформ 80-х годов в развивающихся странах, в то время практиковавших обязательную регистрацию, реестры культур коммерческих сортов в большинстве состояли из старых сортов, поскольку стоимость испытаний новых сортов могла превышать возможную прибыль от продажи новых сортов семян.

Стало очевидным, что обязательные государственные испытания забирают значительные ресурсы, которые могли бы быть направлены на полезные исследования и распространение технологий. Особенно это негативно отражается в малых и бедных странах, в которых компании готовы потратиться на испытаниями для выведения новых гибридов основных коммерческих сортов (например, кукуруза), но оставляют за порогом возможности для других открыто опыленных сортов.















Ситуация во многих развивающихся странах сильно изменилась за последние 30 лет после введения в ряде стран значительных реформ в этой области.

Например, в Индии регистрация сортов и сертификация всегда были добровольными. Правительство Индии облегчило импорт семян и коммерческое присутствие иностранных семенных компаний, а также обеспечило доступ для частных компаний к гермплазме из государственных научно-исследовательских институтов.



Бангладеш отказался от обязательной регистрации сортов для всех семян в 1990 году и применяет такое требование только для пяти основных культур (рис, пшеница, джут, сахарная свекла и картофель). В результате дерегулирования частные семенные компании и ННО смогли испытать и внедрить новые культуры, включая кукурузные гибриды (кормовая и сладкая кукурузы), подсолнечник и различные овощи.

Реформы отменили обязательную регистрацию и сертификацию в Турции и позволили частным компаниям внедрять новые гибриды и сорта для различных культур. В результате фермеры и потребители ощутили значительные выгоды и повысили доходы. Изменения в правовом регулировании стали значительным фактором для роста экспорта свежих и замороженных овощей. Если до реформы был зарегистрирован лишь один сорт огурцов, то после отмены обязательной регистрации, уже к 1992 году, были внедрены более 100 новых сортов огурцов для экспорта. То же самое относится к количеству сортов картофеля, которое резко выросло.



В Перу реформы конца 80-х позволили нескольким новым частным компаниям заниматься семеноводством. Децентрализация и делегирование функций по регулированию и сертификации региональным семенным комитетам/советам и фермерским ассоциациям, позволила малым производителям семян выйти из тени и участвовать в семенной отрасли легально.



А как у нас?



В Узбекистане действует обязательная регистрация для всех культур и обязательное внесение в Реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву. Однако посевное качество, например, сортов пшеницы, многие из которых импортируются и проходят обязательную регистрацию, не всегда высокое, и нередки случаи низкой резистентности к местным вредителям. Это означает, что даже двух-трехлетние государственные испытания и потраченные ресурсы не гарантируют высокое качество семян, так как здесь испытания проводятся на предмет сортовых качеств сельскохозяйственных культур (сортовой контроль — наиболее сложные мероприятия по определению сортовой чистоты и установлению принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному сорту посредством проведения апробации посевов, грунтового контроля и лабораторного сортового контроля.)



Новый законопроект не предусматривает процедуры по регистрации коммерческих сортов и не содержит полномочий Государственной комиссии по сортоиспытанию. Регистрация коммерческих сортов — один из важнейших элементов правового регулирования в семеноводстве, и, безусловно, закон о семеноводстве должен предлагать механизмы регистрации коммерческих сортов.



При росте производства и экспорте плодоовощной продукции возникает острая потребность в выведении новых сортов. Для этого необходимо открыть различные каналы для своевременного получения фермерами высококачественных семян различных культур и убрать препоны для импорта новых сортов. Возникла необходимость пересмотреть политику обязательной регистрации всех культур и открыть упрощенный доступ к импорту различных культур и для участия частного сектора, при этом сделав по-настоящему эффективным фитосанитарный контроль, о котором речь будет идти далее.



Важнейшим звеном в семеноводстве является система сертификации семян сельскохозяйственных растений. В большинстве зарубежных стран под системой сертификации семян подразумевается совокупность различных видов контроля (грунтового, полевого и семенного/лабораторного) на предмет подтверждения показателей качества по категориям семян, который проводится уполномоченными органами по сертификации семян. В результате инспекций уполномоченный орган представляет документальное подтверждение соответствия партии семян какого-либо сорта, включенного в Реестр коммерческих сортов, установленным стандартам и другим нормативно-правовым актам в семеноводческой отрасли.

Объектом обязательной сертификации в большинстве стран являются партии коммерческих сортов, семян для крупных посевов и поставки в государственные семенные фонды. В иных случаях проводится добровольная сертификация семян на основе заявок их собственников по тем же показателям.

Существуют различные подходы в проверке качества семян. В США, например, нет обязательной сертификации, а проблему качества семян решают посредством политики «правдивой маркировки» (truthiness labeling), позволяя компаниям определить свои стандарты качества и осуществлять испытания, требуя от них лишь точную маркировку с исчерпывающей информацией по сорту, прорастанию, чистоте, инертности и т. д. Сертификация штатными и федеральными агентствами является добровольной.



В ЕС семена важнейших сельскохозяйственных растений для реализации подлежат сертификации, но отсутствует обязательная сертификация овощных, цветочных и декоративных растений.

Во многих развивающихся странах, включая Индию и Бангладеш, сертификация добровольна, как и в США. Многие развивающиеся страны следуют опыту ЕС, т. е. системы сертификации в них различны по перечню родов и видов растений, для семян которых сертификация является обязательной (например, в Индии — только рис, в других странах — несколько десятков родов и видов). Требования к фитосанитарному состоянию, а также ограничение количества сорняков в семенах зафиксированы во многих странах.

Государственные органы по сертификации не должны заменять меры по внутреннему контролю качества, проводимые самой компанией. Кроме этого, рекомендуется практиковать подход «правдивой маркировки», чтобы избежать мошенничества, и ввести реальные правоохранительные меры в случае нарушения правил маркировки.

В Узбекистане сертификация семян проводилась и проводится государственным центром сертификации семян и контроля качества (ГЦССКК) при Министерстве сельского и водного хозяйства.

Проект закона «О семеноводстве» предусматривает обязательную сертификацию для всех культур, предназначенных для посева, что, безусловно, является избыточной мерой.



Хотя на практике инспекция в основном проводится в отношении хлопчатника и пшеницы. В законе необходимо уточнить, что обязательной сертификации подлежат только такие культуры для посева, как хлопчатник и пшеница. Кроме того, орган по сертификации уполномочен выдавать «сертификат соответствия качеству» как на местные семена, так и импортируемые.

Это требование в законе предполагает обязательность получения такого сертификата для всех видов культур, в чем нет необходимости. Подобная мера является типичным барьером в торговле, не обоснованным научно, не оправданным технически, она лишь повышает административные затраты для производителей и импортеров.

В Узбекистане нет частных органов по сертификации и нет частных семенных компаний, испытания которых бы признавались. Также не признаются результаты зарубежных органов по сертификации. В целях привлечения частного сектора в этот вид деятельности, необходимо в правовом регулировании предусмотреть возможность участия частных органов по сертификации и возможность признания результатов зарубежных органов по сертификации (заключения двусторонних соглашений по взаимному признанию)

По результатам анализа различных систем сертификации семян в мире предлагаем следующие необходимые меры:

Внедрение простых, надежных, соответствующих международным нормам методик оценки сортовых и посевных качеств, процедур сертификации и правил документирования результатов.

Обучение и повышение квалификации кадров в этой сфере специализации.



Расширение инфраструктуры через аккредитацию негосударственных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве органов по сертификации и испытательных лабораторий.



Ограничение перечня родов и видов растений, семена которых должны подвергаться обязательной сертификации, сортами для сельскохозяйственного производства, как в Европейском союзе.



Введение системы признания результатов испытаний зарубежных органов по сертификации путем заключения соглашений о взаимном признании.

3. Охрана новых сортов растений

Охрана новых сортов растений (охрана интеллектуальной собственности на новый сорт) является важной сферой правового регулирования в области семеноводства. Обеспечение надлежащего уровня охраны для новых сортов стимулирует селекционеров выводить новые сорта, способствует развитию частного сектора в производстве новых сортов, а также привлечению иностранных семенных компаний. Действует международная конвенция Международного союза по охране новых сортов растений (Union for Protection of Plant Varieties, UPOV). Этот документ охраняет прав селекционеров (breeders rights), запрещая фермерам и компаниям использовать новый сорт без разрешения селекционера (уплаты роялти). Конвенция была принята с целью ограничить возможности фермеров запасаться семенами, перепродавать их, а также ограничить близкое скрещивание (close breeding. Новый сорт, выведенный с использованием скрещивания существенной части охраняемого сорта (essentially derived from existing variety) и лишь незначительным новшеством).



Конвенция предусматривает, чтобы страны-члены приняли соответствующее законодательство по охране новых сортов растений, чтобы компании-селекционеры регистрировали новые сорта, а уполномоченный орган проводил испытания на предмет установления основных критериев охраноспособности, таких как новизна, отличимость, однородность и стабильность (distinctness, uniformity and stability, DUS).



Испытание на охраноспособность (DUS), в отличие от испытаний на агрономическую полезность (VCU), проводится исключительно для правовых целей: определения, является ли сорт новым, и соответственно, подлежит ли охране.



Регулирование охранных прав может происходить по-разному, в зависимости от вида культуры. Например, для таких культур как кукуруза и подсолнух, которые могут производиться как гибриды (размножаются из двух или более «родительских линий», и для последующих воспроизводств нужны будут обе линии), у компании селекционера сохраняется «биологическая охрана» (физический контроль). В таких случаях семенные компании включают в контракты положение о коммерческой тайне. В случаях с другими культурами, такими как картофель, пшеница, сорго, хлопчатник, для которых материал размножения находится в негибридном семени (семена можно впоследствии воспроизводить), охрана состоит лишь в осуществлении прав селекционеров на охрану, предусмотренных конвенцией UPOV.

Правила по охране сортов различаются в разных странах, в частности, в отношении прав фермеров запасаться семенами для своих нужд и продажи. Например, в законодательстве США по решению Верховного суда фермерамразрешено запасаться для своих нужд, но не разрешается перепродавать сохраненные семена, хотя ранее разрешалось и продавать.

В ЕС фермеры обязаны платить роялти селекционеру за посев семян.В связи с этим развивающимся странам рекомендуется принять законодательство по охране сортов растений согласно конвенции UPOV и ограничить права фермеров перепродавать семена, а также ограничить возможности для близкого скрещивания.



В Узбекистане действует закон «О селекционных достижениях», который регулирует отношения в области правовой охраны новых сортов растений и использования селекционных достижений. В 2004 году Узбекистан стал 57-м членом Международного союза защиты новых сортов растений.

Положения по регистрации, срока охраны (20 лет) и критерии охраноспособности (DUS), включенные в закон «О селекционных достижениях», соответствуют UPOV. Сорта должны быть четко определенными, однородными, стабильными и не использоваться до даты подачи сорта на регистрацию. Закон также дает право на регистрацию их местных сортов и диких видов, произрастающих в их местности.

Вместе с этим в законе «О селекционных достижениях» содержатся некоторые положения, противоречащие конвенции UPOV:

Закон включает охрану пород племенных животных. Это противоречит конвенции, поскольку она регулирует лишь охрану растений, селекция пород животных — это совершенное отличное занятие.

Патентное ведомство лишь проводит формальную экспертизу, в то время как экспертизу на охраноспособность (DUS) проводит Государственная комиссия по сортоиспытанию при Министерстве сельского хозяйства. При этом существует только одна испытательная станция для проведения испытаний охраноспособности, и она в основном предназначена для испытаний по хлопчатнику и пшенице. Это означает, что в отношении других культур зарубежные семенные компании не могут рассчитывать на охрану своих новых сортов в Узбекистане, несмотря на существующий Закон «О селекционных достижениях».

Закон не содержит принцип «национального режима» (один из основополагающих принципов недискриминации в международной торговле, закрепленный в Генеральном соглашении ВТО по тарифам и торговле) и не предусматривает сертификат на результаты зарубежных испытаний на охраноспособность, проведенных семенными компаниями.



(один из основополагающих принципов недискриминации в международной торговле, закрепленный в Генеральном соглашении ВТО по тарифам и торговле) и не предусматривает сертификат на результаты зарубежных испытаний на охраноспособность, проведенных семенными компаниями. Многие определения, такие как «патентовладелец», «лицензиар», «патентодержатель» и другие, используемые в законе и взятые из области охраны прав интеллектуальной собственности, не соответствуют конвенции.

Это связано с тем, что следуя опыту некоторых стран СНГ, патентное ведомство было назначено уполномоченным органом по вопросам охраны сортов растений и в результате, охранным документом на новый сорт является патент. В США и ЕС патенты выдаются только на нетрадиционные селекции, такие как биотехнологические исследования генов. Традиционные селекции не рассматриваются как изобретения в праве интеллектуальной собственности и регулируются положениями конвенции UPOV (где нет упоминания о патентах) и ведением реестра о новых сортах растений.



Сорт растения не является изобретением: он выводится, выявляется или совершенствуется, но не изобретается. Живые организмы не изобретаются человеком. Это не приемлемо с точки зрения морали. Пока ни одному селекционеру не удалось заново вывести сорт растения по той схеме скрещивания, по которой ранее был выведен сорт растения. Другими словами, сорт растения нельзя воссоздать. При помощи патента можно охранять только части растения, например, культуру клеток, отдельный ген или группу генов. С другой стороны, при охране сорта патентом исключается свободное использование охраняемого сорта растения в селекционных, научных и некоммерческих целях, что ущемляет права селекционеров и фермеров и препятствует развитию селекции растений, как движущего механизма выведения новых сортов для фермеров. В законодательстве некоторых стран бывшего СССР используется термин патент для охраны сорта, но этот патент в корне отличается от патента, выдаваемого на изобретения.



В результате закон «О семеноводстве» ссылается на определения, принятые в законе «О селекционных достижениях» и также применяет определения, не соответствующие общепринятым международным определениям. Употребление в законодательстве по семеноводству терминов из общего права интеллектуальной собственности вносит путаницу и не способствует эффективной охране. Необходимо гармонизировать основные определения («селекционер», «сорт», «категории семян», «коммерческие сорта», «регистрация коммерческих сортов», «сертификация») с международными определениями, в первую очередь, с конвенцией UPOV.

Существующая на сегодняшний день фрагментация функций уполномоченного органа между Патентным ведомством и Государственной комиссией по сортоиспытанию Министерства сельского и водного хозяйства препятствует эффективной охране. Необходимы ресурсы для правоприменительной практики в случае нарушения прав селекционеров.



Рекомендуется принять новый закон — «О новых сортах растений», в котором ясно будут прописаны права селекционеров новых сортов (оригинаторов) и будут использованы определения, соответствующие конвенции и международной терминологии. Кроме этого, необходим единый уполномоченный орган по охране сортов растений и единый реестр по новым сортам. Нужно также ввести реестр операторов семенной отрасли (в проекте закона «О семеноводстве» они ошибочно обозначены как «субъекты»), который включал бы как зарубежные семенные компании, так и местные фермерские хозяйства, вовлеченные в семеноводство, фермерские ассоциации, селекционеров (сейчас это в основном государственные научно-исследовательские институты).

Эффективная система по охране новых сортов растений необходима для развития семеноводства, стимулирования отечественных селекционеров (как физических, так и юридических лиц, частных семенных компаний), а также привлечения зарубежных семенных компаний и трансферу новых семенных технологий.



4. Импорт и экспорт

Экспорт семян взаимозависим от импорта семян, так же как и экспорт любой готовой продукции зависит от импорта комплектующих к ней. Многие международные семенные компании инвестируют в производство семян в развивающихся странах с благоприятными условиями — климатическими, дешевой рабочей силой, навыками и т. д.

Например, Турция после проведения законодательных реформ в 1980 году сразу стала привлекательной страной в плане семеноводства для международных семенных компаний. Они инвестировали в семеноводство Турции, и в результате резко вырос экспорт семенной продукции. Для этого в развитых и развивающихся странах сокращены барьеры для импорта и экспорта семенной продукции. Главным требованием является фитосанитарный сертификат (в определенных случаях — разрешение на импорт), который удостоверяет отсутствие патогенов (вредителей, болезней) в импортируемой продукции и сертификат на сорт и качество от семенной компании (сертификация проводится органом по сертификации аккредитованным международным органом по аккредитации). Как уже отмечалось выше, во многих странах отказались от обязательной регистрации и проведения обязательных испытаний на посевные качества (VCU) при импорте.

В Узбекистане при импорте, помимо фитосанитарного сертификата, требуется обязательная регистрация в Реестре сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву, что подразумевает обязательные испытания на предмет агрономической полезности и сортовых качеств и сертификат соответствия качеству, выдаваемый местным органом по сертификации.

Узбекистан не признает результаты зарубежных органов по сертификации, признанных международными органами по аккредитации. Как прописано в новой редакции Закона «О семеноводстве», при экспорте оригинальных семян также требуется разрешение Кабинета Министров, разрешение Минсельводхоза при экспорте элитных семян и разрешение уполномоченного органа при экспорте репродуктивных семян.



Проект закона не предусматривает критериев, по которым могут выдаваться или не выдаваться подобные разрешения. Поскольку оригинальные семена в Узбекистане производятся только для хлопчатника, то было бы целесообразнее прописать, что в случае вывоза оригинальных сортов хлопчатника необходимо разрешение. В том виде, в котором предлагается внести это положение, оно касается всех культур, что явно является избыточным мерой, барьером.



Кроме того, будет эффективным и целесообразным, если при импорте будут признаваться результаты испытаний зарубежных органов по сертификации, аккредитованных международными органами по аккредитации.

Проблемы семеноводства в Узбекистане





Проблема Рекомендация (на основе мирового опыта) Недостаток новых сортов кормовых культур Причины: монополия хлопчатника и пшеницы, система госрегулирования и госзаказа на новые сорта. Нерыночные механизмы в семеноводстве Роль государственных органов в области семеноводства направлена на: — ввоз новых сортов, чтобы у фермеров был выбор; — консультации фермеров по посевным качествам новых сортов, рекомендации лучших сортов, информирование о сортах, склонных к местным болезням и вредителям; — инвестиции в селекции новых сортов Некорректная маркировка или смешение сортов Причины: некорректная очистка семян, так как переработка семян и зерна осуществляется в одной организации (в случае пшеницы — это АК «Уздонмахсулот». Маркировка слабо регулируется, не предусмотрены правовые меры в случаях нарушения правил маркировки) Необходимо: — создать специальные семяочистительные заводы; — применять стратегию «правдивая маркировка», требовать от компаний обозначать сорт на этикетке, и использовать санкции в случаях неправильной маркировки Недостаточное прорастание, присутствие семян сорняков Причины: смешение сортов, некорректные методы посева Необходимо: — требовать от компаний указывать в маркировке минимальный уровень прорастания и максимальный процент сорняковых семян; — установить для различных культур стандарты, указывающие минимальные уровни прорастания и максимальный процент сорняковых семян Риск ввоза семян, содержащих болезни Причины: фитосанитарный контроль не основан на анализе рисков, и в то же допускается риск возникновения патогенов в семенах при длительных ожиданиях при импорте (выдача сертификата о соответствии и т. д. ) Фитосанитарные меры должны быть научно обоснованы, должен применяться анализ фитосанитарного риска. Необходимо запретить ввоз зараженных семян (при этом допускать импорт без регистрации и сертификации)

Реализация семян Обязательная регистрация Законодательство предусматривает обязательную регистрацию для всех видов культур Регистрация обязательна только для основных культур, добровольная для остальных коммерческих культур Сертификация и контроль качества Законодательство предусматривает обязательную сертификацию всех видов культур, предназначенных для посева вне зависимости от вида и объемов посевов Сертификация добровольна, обязательна только для крупных коммерческих посевов (госзаказа) и семенных резервов. Отсутствие у частного сектора доступа к семенным резервам Излишне централизованное управление семеноводством Управление централизованное, но при этом фрагментация функций между Государственной комиссией по сортоиспытанию, Патентным ведомством, Центром по сертификации Децентрализация управления семеноводством, значительная роль частных семенных ассоциаций и частных органов по сертификации Препятствия в получении фермерами доступа к высококачественной семенной технологии Неправильные приоритеты в растениеводстве, управляемом госсектором Многолетний приоритет хлопчатника и пшеницы Рыночные механизмы и конкуренция семенных компаний стимулирует рациональную приоритизацию Чрезмерно длительные сроки для сортоиспытаний Закон предусматривает обязательные испытания для регистрации в Реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных для посева. Законодательство предусматривает сортоиспытания до трех лет, что является избыточным Сортоиспытания необязательны при импорте, признаются результаты испытаний семенных компаний, аккредитованных международными органами по аккредитации. Для основных культур, установлен максимальный срок 1−2 года Неприемлемые стандарты для реализации семян и регистрации Стандарты в основном разработаны для основных культур, отсутствуют для многих других, нет гармонизации с международными стандартами Гармонизация стандартов с международными стандартами ISTA, OECD schemes Регулирование, направленное на госзаказ, предвзятое отношение к сортам, выведенным частным сектором Частный сектор широко вовлечен в селекцию новых сортов

Избыточные, но не эффективные требования по сертификации Гармонизированы с международными стандартами, делегирование сертификации частным органам по сертификации семенных компаний

Выводы

Международный опыт демонстрирует, что доминирующая роль государственного сектора в сельскохозяйственной деятельности значительно ограничивает возможности для развития сельского хозяйства и семеноводства в частности. Это приводит к выбору неэффективных приоритетов в растениеводстве, снижению конкуренции и стимулов для развития частного сектора, нерациональному расходованию государственных ресурсов в попытке контроля семеноводческой деятельности и, в результате, снижению экономического роста в процессе избыточного административного регулирования.

Парламентариям необходимо рассматривать новую редакцию закона «О семеноводстве» не в контексте прошлой системы тотального госконтроля и госзаказа, как было в бывшем союзном государстве, а с точки зрения новых перспектив развития, то есть создания частного семеноводческого сектора, привлечения частных и иностранных инвестиций и развития торговли.

Семеноводство необходимо выводить из изоляции, из государственного контроля, и в этом процессе важнейшими являются инструменты правового регулирования, которые должны быть гармонизированы с международными стандартами и практиками в этой области.

Безусловно, развитие семеноводства также напрямую связано с системными реформами в сельском хозяйстве и экономике в целом. Требования времени и необходимость в развитии предполагают земельную реформу (вопросы регулирования собственности на землю), развития частных фермерских хозяйств и отход от доминирования государственного сектора в сельском хозяйстве.



В статье использованы материалы: «Easing Barriers to Movement of Plant Varieties for Agricultural Development», World Bank Discussion Paper 367, Pramod K. Agrawal, «Seed Industry Regulations and Seed Industry Development in India», David Gisselquist аnd Carl Pray, «Impact of Turkey’s 1980s Seed Regulatory Reforms», Joseph Cortes, «Reform, Regulations, and Recent Developments in the Seed System in Peru», Jim Elgin, «Comparing EU and US Seed Regulatory Systems», Jon Geadelmann, «Three Main Barriers: Weak Protection for Intellectual Property, Unreasonable Phytosanitary Rules, and Compulsory Variety Registration»

