Онлайн-запись на прием к государственным нотариусам открыта на Едином портале интерактивных государственных услуг (my2.gov.uz). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Центра UZINFOCOM.

Услуга доступна для физических и юридических лиц по всему Узбекистану. Для записи на прием необходимо заполнить форму, включающую в себя информацию о типе услуги, дате, точном времени, нотариальной конторе и другую.

В случае неявки в назначенное время прием обратившегося осуществляется по общим основаниям либо путем переназначения времени приема. Уступить назначенное время другому лицу нельзя.

Как отметили в Центре UZINFOCOM, Министерство юстиции прорабатывает также возможность онлайн-записи на прием к частным нотариусам.