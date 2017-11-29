ИП ООО Huawei Tech Investment Tashkent во второй раз проводит саммит, посвященный облачным технологиям и вычислениям под названием Uzbekistan Cloud Summit 2017: Reshape Business with the Cloud. Основная цель саммита — предложить рынку Узбекистана новый подход к реформированию бизнеса, используя высокие технологии последнего поколения.

Данный саммит облачных технологий объединяет наиболее влиятельных и значимых участников отрасли, чтобы помочь сформировать будущее облачной индустрии и ИКТ. Цель саммита этого года — объединить операторов, лидеров вертикальной отрасли и глобальных консультантов, чтобы способствовать проведению детальных обсуждений, плодотворному взаимодействию и открытию новых путей для ускорения стабильного роста ИКТ-индустрии в Узбекистане и развитию вместе с облачными технологиями.

«Для нас является большой честью объявить, что в этом году на саммите облачных технологий будет охвачено более десяти тем, будет проведена совместная дискуссия с влиятельными участниками отрасли, партнерскими организациями, конечными пользователями, международными, местными IT-консультантами и операторами. Участники смогут получить ценную информацию о возможностях облачного рынка Узбекистана, глобальном прогнозе облачных технологий от IDC; узнают, какие инструменты облачных технологий можно получить для своего бизнеса от Microsoft; получить знания о FileCloud, о его облачной инфраструктуре и экосистеме; узнают, как операторы с облачными сервисами могут получать новые источники дохода, а также услышать интересные речи приглашенных зарубежных и местных докладчиков», — прокомментировал Ван Пэн, генеральный директор Huawei в Узбекистане.

Учитывая скорость, с которой развивается облачная индустрия и ИКТ, на саммите не будет недостатка в ценной и полезной информации, обмене опытом с некоторыми выдающимися экспертами и представителями индустрии по региону и в мире. Uzbekistan Cloud Summit 2017 является важным событием в области, заслуживающим внимания.

Как одно из важнейших усовершенствований технологий, облачные вычисления уже изменили способ использования ИТ-ресурсов. Облачные технологии обеспечивает более гибкий и доступный способ для предприятий, особенно для малых и средных предприятий, получать преимущества технологической инновации.

Без сомнения, технологии облачных вычислений значительно помогут ускорить развитие индустрии ИКТ. Предприятия в Узбекистане осуществляют цифровое преобразование с использованием этой технологии и собираются вывести ее на стадию создания ценности уже в ближайшем будущем. Huawei считает, что «облако» будет процветать только тогда, когда оно поможет клиентам постоянно создавать ценность.

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