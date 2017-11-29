Не секрет, что воду из-под крана пить не стоит. С кем не бывало: наберешь воду из водопровода в банку, а она пахнет хлором, на вкус отдает ржавчиной, а со временем и вовсе появляется осадок. Кипятить такую воду можно, но бесполезно — микробы скорее всего умрут, но жесткость и растворенные вредные примеси никуда не денутся, а это прямой путь к камням в почках и другим проблемам со здоровьем.

Все чаще руководители, которые заботятся о здоровье своих сотрудников, заказывают доставку бутилированной воды в офис. Им следуют и обычные семьи, ведь ничто так не важно, как здоровье близкого человека.

Рынок Ташкента изобилует производителями питьевой воды, но не все из них относятся к своему делу, как к искусству. Компания El Clasico уже более двух лет является достойным исключением. Ведь производство чистой и безопасной питьевой воды похоже на футбол, когда завидный результат возможен лишь при слаженной работе всей команды и оборудования.

Пять преимуществ питьевой воды El Clasico

1. Доступные цены

Стоимость 19-литровой капсулы воды составляет 12 тысяч сумов, но для крупных заказчиков предусмотрена гибкая система скидок. А для читателей «Газеты.uz» доступна специальная скидка 10% до конца 2017 года. Чтобы получить скидку, нужно заказать не менее двух капсул воды и при оформлении договора сказать кодовую фразу «El Clasico Gazeta». Причем скидкой могут воспользоваться как физические, так и юридические лица. Стоит поторопиться: длительность акции ограничена.

Форма оплаты: наличными, безналичный расчет, терминал.

Кроме этого, с 1 декабря на своей странице в Facebook El Clasico начнет розыгрыш множества призов, а значит, каждый посетитель сможет выиграть приятный и полезный подарок к Новому году.

2. Кулер или помпа в бесплатное пользование

El Clasico предоставит стильный кулер в бесплатную аренду юридическим лицам, которые работают по предоплате и ежемесячно заказывают 15−20 капсул независимо от сезона. Если кулер сломается, то его починят в собственной сервисной службе.

3. Очистка воды в 7 этапов

В El Clasico используют современную автоматическую производственную линию, которая обеспечивает чистейшее качество воды и полностью исключает попадание любых загрязнений.

Сначала вода проходит фильтрацию через кварцевый песок и угольный кокосовый фильтр — это избавляет от всех механических примесей и запахов. Чтобы воду было приятнее пить, ее умягчают. Мощная УФ-лампа убивает всех возможных микробов.

Но главная «фишка» — технология обратного осмоса — воду пропускают через специальные мембраны, закупаемые в США. Они удаляют до 98% всех примесей, и в результате на выходе получается стерильная и кристально чистая вода. А чтобы вода после фильтрации была и полезной для организма, ее насыщают необходимыми минералами в концентрациях, одобренных ВОЗ.

4. Оперативная служба доставки

Собственная служба доставки бесплатно доставляет воду ежедневно, кроме воскресенья и государственных праздников, по всему Ташкенту и пригороду. А это значит, что даже в субботу и в сильный дождь сотрудники в офисе не останутся без воды. Достаточно лишь позвонить, и воду гарантированно привезут на следующий день независимо от объема.

5. Круглосуточный кол-центр и внимание к клиенту

В El Clasico действует круглосуточный кол-центр, а с вечера до утра дополнительно работает автоответчик. А это значит, что ни один звонок не останется без внимания. Для заказа достаточно сообщить оператору количество капсул и желаемое время — в первой или второй половине дня. И что удобно — если заявку оставить до 8.30 утра, то воду можно заказать на тот же день.

Получить подробную информацию и заказать воду можно по телефону: (+99871) 150−30−03.



Страница Facebook: fb.com/El-Clasico

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