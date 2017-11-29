Строительным организациям, работающим в Ташкенте, поручено организовать мытье колес транспортных средств, выезжающих с площадок строительства, было сообщено на брифинге в городском хокимияте во вторник. Распоряжение о защите окружающей среды и предотвращении загрязнения городских улиц 11 октября подписал хоким столицы Рахмонбек Усманов.

Многие годы грузовики развозили колесами грязь по городу при строительстве зданий, парков и прокладке дорог, что также приводило к росту уровня запыленности в городе. Отныне ответственные лица на строительных объектах должны контролировать исправность и чистоту выпускаемых на улицы города транспортных средств. Кроме того, строительные отходы должны вывозиться спецтранспортом исключительно в отведенные для этого места.

Как сообщила заместитель хокима, председатель комитета женщин Фарида Абдурахимова, строительные площадки в Сергелийском районе, где возводятся новые жилые массивы, уже оборудованы пунктами мойки и очистки колес машин.

В соответствии с распоряжением, перевозка строительных отходов, песка, почвы и других грузов, которые могут загрязнять улицы, должна выполняться в специально оборудованных машинах с предварительным увлажнением груза. Если увлажнение не помогает предотвратить загрязнение окружающей среды, груз должен перевозиться только при укрытии брезентом.

В осенне-зимний период стройорганизации должны заниматься уборкой прилегающей к объектами строительства проезжей части улиц от снега, льда, грязи, листьев и отходов, а при необходимости — посыпкой проезжей части и тротуаров песком и солью.

В случае нарушений прав и интересов владельцев или пользователей земельных участков и объектов недвижимости на прилегающей к объектам строительства территории строительные работы могут быть прекращены. Предложения об этом в хокимият должны внести хокимы районов, Главное управление архитектуры и строительства и Инспекция по делам архитектуры и контроля качества строительных работ.

Нарушители установленных требований будут привлекаться к ответственности.