Строительным организациям, работающим в Ташкенте, поручено организовать мытье колес транспортных средств, выезжающих с площадок строительства, было сообщено на брифинге в городском хокимияте во вторник. Распоряжение о защите окружающей среды и предотвращении загрязнения городских улиц 11 октября подписал хоким столицы Рахмонбек Усманов.
Многие годы грузовики развозили колесами грязь по городу при строительстве зданий, парков и прокладке дорог, что также приводило к росту уровня запыленности в городе. Отныне ответственные лица на строительных объектах должны контролировать исправность и чистоту выпускаемых на улицы города транспортных средств. Кроме того, строительные отходы должны вывозиться спецтранспортом исключительно в отведенные для этого места.
Как сообщила заместитель хокима, председатель комитета женщин Фарида Абдурахимова, строительные площадки в Сергелийском районе, где возводятся новые жилые массивы, уже оборудованы пунктами мойки и очистки колес машин.
В соответствии с распоряжением, перевозка строительных отходов, песка, почвы и других грузов, которые могут загрязнять улицы, должна выполняться в специально оборудованных машинах с предварительным увлажнением груза. Если увлажнение не помогает предотвратить загрязнение окружающей среды, груз должен перевозиться только при укрытии брезентом.
В осенне-зимний период стройорганизации должны заниматься уборкой прилегающей к объектами строительства проезжей части улиц от снега, льда, грязи, листьев и отходов, а при необходимости — посыпкой проезжей части и тротуаров песком и солью.
В случае нарушений прав и интересов владельцев или пользователей земельных участков и объектов недвижимости на прилегающей к объектам строительства территории строительные работы могут быть прекращены. Предложения об этом в хокимият должны внести хокимы районов, Главное управление архитектуры и строительства и Инспекция по делам архитектуры и контроля качества строительных работ.
Нарушители установленных требований будут привлекаться к ответственности.
Комментарии
Только что ехав по новой дорогу где тапоич и подумал, почему у нас не заставят на стройках смывать грязь с техники, как в цивилизованном мире и вышла эта статья..
Грязь от машин со строй площадок — это капля в море. Для уменьшения загрязнения нужно переходить на производство элетромобилей, отказаться от угольной промышленности, не сжигать листья (у нас под покровом ночи каждый день сжигают листья) и много других СИСТЕМНЫХ мер. А мытьё машин со строй площадок — это как мазать вазелин против раковой опухоли.
Видать не до всех дошло ещё. Только сейчас на Сергели, где новые дома строят, передо мной прям автокран вылез. Так вот он всю грязь раскидал по дороге и по едущим сзади него машинам.
Неправда про Сергели. Возле Сергели 1 развезли грязь и все размазывается по дороге. А мы кто, черви, чтобы что-то говорить. И еще раз про ярмарку — Сергели 1,2,3,4, весь Спутник, Дустлик 1,2 оставили без базара — продуктов. Еще какой-то зам ходит рычит на всех, набрали таких, которые говорить даже не умеют с людьми.
Уже все изгадили, возле Осие нельзя проехать, болото.
Ну наконец то! Давно пора было это сделать! Особенно нужен контроль на объектах строительства внутри спальных районов-там они ни колеса не моют, так ещё и шум при проведёнии строительных работ после 11 часов вечера, иногда и по ночам техника ездит, так что аж дом тресется! Про то как они дороги грузовиками разбивают я вообще молчу!