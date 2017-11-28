Национальный мобильный оператор UZMOBILE (филиал «Узбектелекома») сообщил о проведении в Ташкенте в партнерстве с корпорацией ZTE лабораторного теста технологии Pre5G. Первый такой тест в Узбекистане был организован на базе лаборатории Центра развития телекоммуникаций и персонала «Узбектелекома».

Как сообщили в пресс-службе оператора, проект заключается в использовании технологий 5G в сетях 4G, пока не завершена стандартизация технологий пятого поколения. Он поможет понять, как работать со всплеском трафика в сетях оператора.

Тестирование проводилось с использованием агрегации нескольких несущих частот, 4×4 MIMO, 256-QAM и других технологий. Тестирование на основе мультирежимного радиомодуля базовой станции показало скорость передачи данных до 1 Гбит/с для каждого пользователя.

«UZMOBILE совместно с ведущими производителями телекоммуникационного оборудования активно ведет деятельность в вопросах реализации инновационных решений на базе существующих сетей с учетом перспективного развития», — сообщил технический директор UZMOBILE Сергей Мельников.