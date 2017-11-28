Основатель онлайн-магазина LeBazar Батыр Арифджанов рассказал в интервью об особенностях узбекского рынка электронной коммерции и будущем интернет-магазинов в Узбекистане.

— На ваш взгляд, на каком этапе сейчас находится рынок электронной коммерции в Узбекистане, и как вы стимулируете свою аудиторию?

— Как эффективнее всего стимулировать аудиторию, мы еще до конца не разобрались, и мы открыто это признаем. Узбекский рынок все еще находится в процессе роста, поэтому говорить, что конкретно стимулирует наших потребителей на онлайн-покупки очень рано. Мы сами на данный момент находимся в процессе определения точной бизнес-модели. Мы пробуем разные методики. К примеру, в начале мы пробовали привлечение какими-то фишками — когда выдаешь «фантики» на первый заказ. Но получилось, что мы набрали совершенно не ту аудиторию. И это нормальное явление, когда человек берет что-то, чтобы попробовать, но не возвращается. Потом пришли к выводу, что эта методика не совсем правильная — и если на начальном этапе магазину интересно просто набрать аудиторию, то в дальнейшем эти шаги должны монетизироваться. Поэтому сейчас мы переходим на performance base — показатель привлечения, когда мы не готовы платить только за то, чтобы на нас обратили внимание. То есть потребителю нужно предпринять какие-то действия. Это сразу отсеивает людей, которые хотят просто получить что-либо бесплатно. И несмотря на то, что конверсия такого метода меньше, зато она значительно качественней.

— Как вы считаете, что сейчас тормозит развитие местных онлайн магазинов по сравнению с США и Китаем? Существует ли конкретный сдерживающий фактор, если не брать во внимание покупательскую способность, которая у нас значительно ниже, чем в перечисленных странах.

— Есть совокупность вещей, которые определяют, как будет развиваться e-commerce. Во-первых — это завуалированность рынка, у нас существует много законодательных проблем, регуляторные аспекты и уровень доступа населения к интернету в целом. Сейчас процент пользователей как раз повышается, и сегодня потребление развлекательного контента на стабильно хорошем уровне. Пользователи идут в интернет уже не только за развлекательным контентом, теперь есть потребность в получении информации, а на следующем этапе человек начинает доверять интернету, чтобы делать там покупки. Мы понимаем, что массово это сейчас не произойдет, это будет происходить постепенно, но мы должны готовиться к этому и фактически мы инвестируем в то, что обучаем рынок и свою потенциальную аудиторию, прививая им привычку делать покупки через интернет.

— Вы упомянули о проблемах на законодательном уровне, что является самым большим препятствием для развития онлайн-магазинов?

— Я могу разделить эту проблему на две части: законодательная база и вопросы налогообложения интернет-игроков. Например, мы сейчас общаемся с коллегами из Казахстана, они более близки к нашему менталитету и у нас схожие истории. За ритейл и покупки через интернет наши коллеги платят в районе 12%. При этом у них недавно был введен закон, согласно которому компании, вовлеченные в e-commerce, полностью освобождаются от подоходного налога — и это отличный стимул, чтобы развивать этот рынок. У нас драконовские подоходные налоги (в районе 36%) — только они уже убивают маржинальность бизнеса, которая и сама по себе очень маленькая. Сейчас мы работаем не на прибыль, а на инвестиции, но должен быть какой-то стимул, чтобы предприниматели видели свет в конце туннеля и хотели в этот бизнес идти.

— По вашим прогнозам, сколько лет еще потребуется для того, чтобы интернет-покупки стали массовыми?

— Не хотелось бы комментировать, опираясь на временные рамки. Все будет сводиться к тому, насколько быстро будет модернизирована законодательная база и налогообложение. Есть куча игроков, которые несмотря на все трудности будут идти вперед и пытаться строить бизнес. Но и этот энтузиазм актуален до определенного момента. Когда они поймут, что ничего не меняется, у них просто опустятся руки. Следующий важный фактор — это доступность интернета. Он у нас очень дорогой. В соседних странах безлимитный интернет стоит $10. Это инфраструктурный момент. Когда вы хотите, чтобы экономика развивалась, вы строите дороги. Это в офлайн. А в онлайн дорога — это интернет. Если нет дороги, машина не сможет ездить. Если проводить аналогию, то учитывая наш интернет, мы сейчас как по бездорожью ездим, потому что качество и доступность интернета оставляют желать лучшего. Если эти составляющие будут улучшаться, то и рынок e-commerce будет расти и развиваться.

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