Государственный комитет по развитию туризма рекомендовал гражданам Узбекистана временно воздержаться от посещения острова Бали в Индонезии из-за извержения вулкана Агунг, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на посольство Узбекистана в Джакарте.

Помимо этого, туристическим компаниям страны рекомендовано учесть сложившуюся неблагоприятную обстановку на Бали.

По данным РИА Новости, первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 м от кратера. Власти оценили уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. 26 ноября началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4000 м, в связи с чем ему был присвоен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.

Всего выброс пепла высотой до 4000 м был зафиксирован трижды. Территория радиусом около 12 км вокруг горы, где расположены 22 деревни и находятся около 100 тыcяч человек, объявлена зоной эвакуации. Приостановлена работа международного аэропорта в Денпасаре, отменены сотни международных рейсов.

Активность данного вулкана также наблюдалась в сентябре. Тогда было эвакуировано более 144 тысяч человек. Последний раз крупное извержение на вулкане Агунг было в 1963 году, тогда погибло более 1000 человек.