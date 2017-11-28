9−10 декабря в Университете Инха в Ташкенте состоится первый в Узбекистане Ideathon для девушек. Это интенсивный семинар для потенциальных участниц конкурса Technovation Uzbekistan 2017−2018, организуемого во второй раз.

Участницы, разбившись на команды, узнают, как определять социальные проблемы, важные для страны и региона, с помощью экспертов рассмотрят вопросы использования дизайн-мышления и внедрения инноваций в решение социальных проблем. Для участия необходима регистрация.

Участницы и менторы Technovation Uzbekistan 2016−2017 поделятся опытом формирования команды и планирования работы, а также дадут советы по подготовке к международному конкурсу.

Technovation — крупнейший ежегодный международный технологический конкурс для девушек, поддерживаемый мировыми IT-компаниями, а также ООН. Участницы учатся определять и решать проблемы в своих сообществах с помощью технологий, создавая мобильные приложения и разрабатывая бизнес-планы.

В прошлом году две участницы команды Techno Squad из Узбекистана, победившие со своим приложением Yordam в номинации «Лучшее приложение для женщин и детей», побывали на глобальном финале Technovation Challenge в Сан-Франциско (Калифорния, США).