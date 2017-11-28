В состав Кабинета Министров введены две новые должности заместителей премьер-министра. Постановление об этом 27 ноября подписал Президент Узбекистана, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве. Таким образом, количество вице-премьеров увеличилось с шести до восьми (включая первого заместителя).

Заместителем премьер-министра Узбекистана — руководителем Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма назначен Сухроб Холмуродов. С марта нынешнего года он возглавлял Национальный банк Узбекистана. Руководитель комплекса будет также курировать создаваемые Министерство инновационного развития и Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей.

Вице-премьер Джамшид Кучкаров возглавил Министерство финансов, став заместителем премьер-министра — министром финансов — руководителем Комплекса по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса.

Прежний министр финансов Ботир Ходжаев назначен министром экономики, сменив на этом посту Галину Саидову, возглавлявшую ведомство с 2011 года.

Кроме того, введена должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта. Ранее этот круг вопросов находился непосредственно в ведении премьер-министра. Информации о назначении на эту должность пока нет.

Комплексы, возглавляемые Нодиром Отажоновым (председатель правления «Узагротехсаноатхолдинг») и Зойиром Мирзаевым (министр сельского и водного хозяйства), переименованы, соответственно, в Комплекс по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной, электротехнической, оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации продукции и Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В ведение первого будет передан создаваемый Государственный комитет Узбекистана по оборонной промышленности.