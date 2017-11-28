Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 ноября подписал постановление «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления хлопковой отраслью».

В документе отмечаются проблемы, сдерживающие развитие хлопковой отрасли. Среди них — недостаточное внедрение современных технологий, низкий уровень диверсификации производства, неэффективная система управления отраслью и другие.

Постановлением создана единая организация, ответственная за хлопковую отрасль, — АО «Узпахтасаноат» на основе объединения компаний «Узпахтасаноат» и «Узпахтаэкспорт», а также ликвидации холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт». АО «Узпахтаёг» выведено из системы в масложировую отрасль.

Вновь образованному АО «Узпахтасаноат» передано имущество реорганизуемых компаний, включая их государственные доли, права и обязательства. Оптимизированы количество и штатная численность предприятий, включаемых в состав «Узпахтасаноат».

Намечены меры по внедрению эффективной системы учета и контроля за приемкой, транспортировкой, переработкой хлопкового сырья и реализацией готовой продукции, что исключит приписки и иные искажения фактических данных.

Другим изменением стала передача Центра сертификации хлопкового волокна «Сифат» при Кабинете Министров в структуру Агентства «Узстандарт». До настоящего времени Центр «Сифат» с более чем 1200 работников и «Узстандарт», имеющий 1500 работников, выполняли схожую работу самостоятельно, без организационного соподчинения.

Для укрепления финансовой дисциплины в хлопковой отрасли на Главное управление государственного финансового контроля Министерства финансов возложен контроль за достоверностью учета и отчетности на хлопкоочистительных предприятиях.