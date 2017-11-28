Что такое «банк мечты»? Это когда банк — лучший друг любого клиента, где к каждой проблеме партнера отнесутся как к личной, и всегда постараются помочь. Здесь нет очередей, «наличку» можно получить за полчаса, а кредит — за 3 дня. Это банк, в который не нужно ездить, потому что все проблемы можно решить по телефону или через интернет, а управлять счетом — через удобное мобильное приложение. Казалось, на то она и мечта, чтобы не сбыться.

Но 23 ноября Hi-Tech Bank провел презентацию и показал, что он может превратить эту мечту в реальность. Сотни партнеров, клиентов и друзей банка собрались, чтобы вместе вступить на очередную ступень его развития.

«Мы решили стать за следующие 5 лет первым цифровым банком в Узбекистане, — рассказал в приветственной речи член совета директоров банка Ильхом Омонов. — И поэтому ставим перед собой амбициозные цели — стать лучшими в предоставлении интернет- и мобильного банкинга, современного интернет-эквайринга, с передовым мобильным приложением и контакт-центром. И сегодня готовы представить новый продукт, аналогов которому еще не было в Узбекистане — это система кешбэка».

Что такое кешбэк?

Кешбэк — это услуга, благодаря которой владельцы специальных пластиковых карт от Hi-Tech Bank могут получать обратно часть суммы от покупки товара или услуги.

Как это работает: необходимо открыть пластиковую карту Hi-Tech Bank CashBack, пополнить ее, и после чего просто оплатить любой товар или услугу у одного из многочисленных партнеров кешбэк-системы банка. За каждую такую оплату на счет будет возвращаться процент от покупки, устанавливаемый самим партнером (до 25%). Например, при оплате чека на 100 тысяч сумов в магазине-партнере, предоставляющем кешбэк 5%, на счет вернется 5000 сумов.

«Кешбэк придумали более 40 лет назад, и он давно действует в США и Европе. Но мы стали первым банком, запустившим его в Узбекистане, — заявил член совета директоров Санджар Бабаджанов. — Уже сегодня с помощью системы можно получать бонусы у более чем 300 наших партнеров. Среди них: мобильные операторы, интернет-провайдеры, кафе, магазины, страховые компании и другие. И их количество увеличивается с каждым днем».

В чем отличие кешбэка от накопительных систем и скидочных купонов?

Скидочные купоны обычно одноразовые и действуют ограниченный срок. А пластиковая карта Hi-Tech Bank CashBack — это своего рода кошелек с деньгами, защищенный банком. И в отличие от обычных накопительных систем, которые привязывают к определенному заведению, по кешбэку возвращаются не бонусы, не баллы, а реальные деньги — их можно потратить на что угодно.

И несомненный плюс, что, изучая историю покупок, банк сможет предложить уникальные предложения по личным предпочтениям каждого держателя карты.

Как открыть и пополнить карту Hi-Tech Bank CashBack?

Чтобы получить кешбэк-карту нужно:

заполнить заявление на получение карты CashBack в отделении банка, в мобильном приложении uno.uz или на сайте htb.uz, либо оставить заявку по телефону: (+ 99871) 150−33−66;

99871) 150−33−66; предоставить копию ИНН (банк сам подготовит все документы в налоговую инспекцию и перечислит все налоги);

посетить офис Hi-Tech Bank через несколько дней, чтобы забрать карту.

Стоимость выпуска и подключения карты к системе составляет 62 тысячи сумов, однако в будущем банк планирует выдавать подобные карты бесплатно.

Пополнить кешбэк-карту можно наличными, переводом с любой сумовой пластиковой карты через мобильное приложение Uno, в офисе банка или через инфокиоски. Комиссия составляет 1% от суммы перевода, но разработчики уверили, что в скором времени перевод будет без процентов.

Мобильное приложение Uno — помощник в мире кешбэка

«Запустив систему кешбэка, мы обнаружили необходимость сервиса, который поможет сделать процесс использования карт более простым и понятным. Поэтому мы создали мобильное приложение Uno — гид в мире кешбэка», — поделился проект-менеджер Uno Юрий Каграманян.

Uno — это мобильное приложение для iOS и Android, которое позволяет управлять счетами, видеть бонусы по кешбэку и оплачивать покупки.

Uno предлагает:

полный каталог партнеров с указанием процента кешбэка, разбитый по категориям;

моментальные push-уведомления о полученном после оплаты кешбэке;

просмотр истории всех оплат;

возможность оплаты прямо через мобильное приложение, даже если забыли карту дома;

перевод денег с карты на карту;

оплату мобильной связи, интернета, телефонии, коммунальных платежей и других услуг с получением кешбэка.

С помощью Uno уже сейчас можно оплатить за интернет или мобильный телефон и получить «живые» деньги обратно на счет.

В планах на будущее — заказ новой карты, не выходя из дома, возможность «уходить в минус» (овердрафт), возможность сделать вклады и депозиты прямо в мобильном приложении.

«Hi-Tech Bank будет удивлять, и уже в скором времени мы предложим больше возможностей для заработка с кешбэк-картой, включая пассивный доход», — подытожил презентацию Санджар Бабаджанов.

Представители банка также пообещали появление «зарплатных» карт с кэшбеком, системы кредитования, депозитных вкладов, выпуск кобрендинговых карт с международными брендами и многих новых продуктов.

Более подробную информацию о системе Hi-Tech Bank CashBack можно получить по телефону: (+99871) 150−33−66.

Адрес: ул. Т. Шевченко 36а / 36б

Сайт: htb.uz

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