Применение ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве стало темой семинара, прошедшего 24 ноября в Нукусе. Мероприятие было организовано проектом Центра гидрометеорологической службы при Министерстве по чрезвычайным ситуациям и ПРООН «Обеспечение климатической устойчивости фермерских и дехканских хозяйств, расположенных в засушливых районах Узбекистана».

Как сообщили в пресс-службе проекта, реализуемого с 2014 года, участники ознакомились с системой раннего предупреждения засухи — опасного гидрометеорологического явления, последствия которого сказываются на жизни населения, окружающей среде и экономике. Своевременная осведомленность о наличии водных ресурсов и экстремальных погодных условиях дает возможность предотвращать риски, связанные с последствиями климатической изменчивости, для сельского хозяйства.

В качестве примера применения инновационных технологий были представлены методы обеспечения запаса влаги в почве с использованием водоудерживающего геля. Вещество вводится в почву или подпочву, абсорбирует объем воды, превышающий собственный до 400 раз, и легко высвобождает жидкость в сухой среде. Этот цикл поглощения и высвобождения влаги повышает обеспеченность воды для корней растений, а частота полива уменьшается, как правило, на 30−50%, что очень важно в условиях Приаралья. Данная технология будет протестирована на пилотных полях проекта в Муйнакском и Тахтакупирском районах Каракалпакстана.

Участники семинара поделились рекомендациями по подходам к внедрению агро- и водосберегающих технологий, которые также позволяют повысить устойчивость сельских сообществ к изменению климата. На сегодняшний день такие технологии пилотируются на площади 22 га в Кегейлийском и Чимбайском районах, а обучение по их использованию уже прошли 500 фермеров.

Другой темой встречи стала организация взаимодействия лесных хозяйств и местных сообществ с целью обеспечения мероприятий по реализации адаптационных мер на ландшафтном уровне для снижения уровня деградации и опустынивания земель.

Опыт обучения фермеров устойчивому ведению сельского хозяйства был представлен на примере Центра подготовки фермеров при Нукусском филиале Ташкентского государственного аграрного университета. В вуз в рамках проекта передано оборудование, позволяющее дехканам определять уровень содержания влаги и засоленности почв. Кроме того, при поддержке проекта созданы четыре центра, оказывающих консультационные услуги по мерам адаптации к изменению климата.

С 2014 года в ходе 25 обучающих семинаров и конференций более 50,8 тысячи человек, включая руководителей ведомств, курирующих сельскохозяйственные организации, лесное хозяйство, аграриев, фермеров и садоводов, повысили навыки и получили необходимую информацию о мерах по адаптации к изменению климата.