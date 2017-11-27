Утром 27 ноября на предприятии «Риштон босмахонаси» Риштанского района Ферганской области произошла вспышка газовоздушной смеси, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.

По информации УЧС области, причиной происшествия стало несоблюдение мер безопасности при использовании газовых приборов.

В результате пострадал один человек, получив ожоги средней степени тяжести (15%). От ударной волны незначительные травмы получили трое учеников школы №1, расположенной вблизи предприятия.

Пострадавший госпитализирован в районную больницу. Школьники после оказания первой медицинской помощи отправлены домой.

Сотрудники органов внутренних дел и прокуратуры проводят доследственные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.

МЧС призвало сограждан соблюдать меры предосторожности при использовании газовых приборов.