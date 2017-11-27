Оперативные сотрудники Службы национальной безопасности Узбекистана совместно с представителями УВД Ташкентской области пресекли преступную деятельность группы, занимавшейся мошенничеством, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Организатором сообщества называется уроженец Янгиюльского района Нуриддин Абилгазиев (1979 г. р.), организовавший с тремя сообщниками ООО Dilshod Avto Savdo. Фирма по документам выступала посредником купли-продажи автомобилей, но, как выяснило следствие, это было прикрытием.

«Назначив на руководящие посты и другие должности подельников, Абилгазиев выстроил настоящую финансовую пирамиду. Под предлогом вложения в выгодное дело стал принимать от людей деньги, драгоценности, имущество, домашний скот и автомобильный транспорт. Взамен давал обещания выплачивать колоссальные проценты», — говорится в программе.

Абилгазиев по разным каналам распространял ложную информацию об успешных вкладчиках предприятия. Деньги и ценности вкладчиков он вкладывал не в развитие компании, а оплачивал ими проценты предыдущих вкладчиков, а оставшуюся часть денег присваивал, отмечается в репортаже. Число обманутых вкладчиков исчисляется сотнями.

Янгиюльский районный суд, рассматривавший дело, предписал возместить ущерб пострадавшим более чем 700 млн сумов. Кроме того, более 125 легковых и грузовых автомобилей возвращены законным владельцам.