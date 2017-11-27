27 ноября состоялся телефонный разговор Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщило УзА.

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам узбекско-казахстанских отношений, в том числе перспективам расширения и углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и других областях.

Главы государств отметили, что нынешний год 25-летия установления дипломатических отношений был наполнен конкретным практическим содержанием и позволил существенно укрепить двусторонние отношения, поднять их на новый, более качественный уровень.

Динамично расширяется взаимовыгодное и плодотворное узбекско-казахстанское сотрудничество, отмечается активизация диалога на всех уровнях, в том числе между приграничными регионами и деловыми кругами. С начала этого года заметно выросли объемы товарооборота, созданы совместные торговые дома и современные производства.

Президенты подчеркнули важность дальнейшего активного взаимодействия с целью своевременного выполнения намеченных программ и проектов сотрудничества, прежде всего в экономической сфере.