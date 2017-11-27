Экспертные сообщества Узбекистана и Германии намерены активизировать партнерство в сфере противодействия религиозному экстремизму, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

С пятидневным визитом в Германии находилась делегация Узбекистана в составе представителей аппарата Совета безопасности при президенте республики, Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ), Информационно-аналитического центра международных исследований (ИАЦМО) и центра «Стратегия развития».

Переговоры и консультации прошли в рамках визита в ведомстве канцлера ФРГ, федеральных министерствах иностранных дел, экономики и энергетики, экономического развития и сотрудничества, Центре восточноевропейских и международных исследований, Немецкого общества внешней политики.

В Берлине состоялся узбекско-германский круглый стол на тему «Узбекистан в процессе преобразований. Политика реформ: ожидания и перспективы» с участием парламентариев, представителей исследовательских и академических кругов, бизнес-сообщества и Федерального министерства иностранных дел ФРГ.

«В качестве новых и перспективных сфер партнерства предложено противодействие религиозному экстремизму, создание условий для гармоничного развития молодого поколения, в том числе в контексте практической реализации инициативы президента Узбекистана о разработке международной конвенции о правах молодежи», — говорится в сообщении МИДа.

Руководство ИСМИ и ИАЦМО подписало меморандумы о сотрудничестве с рядом исследовательских учреждений и «мозговых центров» правящих партий Германии — Фондом имени Конрада Аденауэра, Фондом имени Фридриха Эберта, Европейским институтом кавказских и каспийских исследований. Документы предполагают проведение мероприятий для экспертных сообществ двух стран и обмен научными и аналитическим публикациями.