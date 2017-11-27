Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана задержали в Ташкенте гражданку Умиду Узакову по подозрению в распространении материалов религиозно-экстремистского характера, а также вербовке людей.

Как сообщил в понедельник на брифинге заместитель начальника ГУВД Дониер Ташходжаев, по данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 244−1 Уголовного кодекса (Распространение в любой форме сведений и материалов, содержащих идеи религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, призывы к погромам или насильственному выселению граждан либо направленных на создание паники среди населения, а равно использование религии в целях нарушения гражданского согласия, распространения клеветнических, дестабилизирующих обстановку измышлений и совершения иных деяний, направленных против установленных правил поведения в обществе и общественной безопасности, а также распространение либо демонстрация атрибутики или символики религиозно-экстремистских, террористических организаций).

Как уточнили «Газете.uz» в ГУВД, подозреваемая пыталась вербовать людей в ряды террористической организации «Исламское государство».

В отношении задержанной применена мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные мероприятия.