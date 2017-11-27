Отпраздновать новогодний вечер дома — отличная идея, ведь это самый семейный праздник, который многие любят с детства.

А вот для предновогодних праздников и существует ресторан April Verdant. Это отличная альтернатива привычной посиделке дома или стандартному корпоративу.

Апрель тщательно подготовился к встрече нового 2018 года. Словно по взмаху волшебной палочки он превратился в невероятной красоты сказочный мир. Гостей будет ждать атмосфера праздника, сияние свечей, гирлянды и нарядные елки. Дед Мороз, Снегурочка, ну и конечно, супер-ведущий Эльдар Нуриев не дадут заскучать никому.

В этот раз гостей ждет нечто особенное. Сюрпризы ожидают на протяжении всей праздничной ночи. Юлдуз Усманова, Тохир Садыков, DJ Piligrim, Шахзода — даже истинные меломаны оценят музыкальное сопровождение. А отменные сеты DJ Ochil не дадут пустовать танцполу.

Остается только выбрать дату с 17 по 30 декабря, позвонить, забронировать столик… и готовиться к чудесному вечеру.

Резерв столиков по телефонам: (+99871) 147−03−33, (+99890) 912−53−33, (+99890) 914−53−33

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. О. Закирова, 63.

Facebook: fb.com/AprilVerdantRestaurant

Instagram: @april.verdant.restaurant

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