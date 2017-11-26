Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу направил соболезнования Президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов в результате террористического акта на Синайском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В пятницу террористы атаковали мечеть эр-Роуда на севере Синайского полуострова недалеко от города аль-Ариш. Как сообщает РИА Новости, в результате теракта погибли 305 человек. В списке пострадавших — 128 человек. В Египте был объявлен трехдневный траур. Президент страны распорядился построить мемориал в память о погибших.