23 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели переговоры в узком и расширенном составе.
Мун Чжэ Ин, приветствуя Шавката Мирзиёева, выразил готовность продолжать и еще больше развивать контакты на высшем уровне.
«Южная Корея сегодня проводит новый курс, нацеленный на укрепление мира и благополучия во всей Евразии. Узбекистан, занимающий ключевое место в Центральной Азии, играет важную роль в данном плане», — цитирует Президента Республики Корея УзА.
Главы государств отметили, что политические отношения между странами развиваются в духе взаимной поддержки на международной арене. Позиции сторон по вопросам глобального и регионального значения схожи или близки.
Президенты обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам 2016 года объем товарооборота между странами превысил 1 млрд долларов. Доля Узбекистана в товарообороте Южной Кореи со странами Центральной Азии составляет почти 50%.
На встрече отмечалось, что имеющиеся потенциал и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества не задействованы в полной мере, в ближайшие годы будут сделаны новые шаги для улучшения показателей в этом направлении.
В ходе переговоров стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в таких сферах, как экономика, энергетика, финансы, инвестиции, высокие технологии, увеличивать объем взаимного товарооборота и расширять гуманитарные связи.
По итогам переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление о всестороннем углублении отношений стратегического партнерства.
Подписано также более 60 документов. В их числе:
- меморандум о сотрудничестве между Министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана и Министерством управления персоналом Республики Корея;
- меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции;
- соглашение о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане Национальной платформы электронной торговли между Министерством внешней торговли Узбекистана и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея
- межправительственный меморандум о сотрудничестве по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию;
- программа сотрудничества на 2018−2020 годы между министерствами иностранных дел;
- меморандум о взаимопонимании по Программе обмена знаниями между Министерством экономики Узбекистана и Министерством стратегии и финансов Республики Корея;
- межправительственное рамочное соглашение по кредитам Фонда экономического развития и сотрудничества на 2018−2020 годы;
- соглашение о финансовом сотрудничестве между Фондом реконструкции и развития Узбекистана и Экспортно-импортным банком Южной Кореи.