23 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели переговоры в узком и расширенном составе.

Мун Чжэ Ин, приветствуя Шавката Мирзиёева, выразил готовность продолжать и еще больше развивать контакты на высшем уровне.

«Южная Корея сегодня проводит новый курс, нацеленный на укрепление мира и благополучия во всей Евразии. Узбекистан, занимающий ключевое место в Центральной Азии, играет важную роль в данном плане», — цитирует Президента Республики Корея УзА.

Главы государств отметили, что политические отношения между странами развиваются в духе взаимной поддержки на международной арене. Позиции сторон по вопросам глобального и регионального значения схожи или близки.

Президенты обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам 2016 года объем товарооборота между странами превысил 1 млрд долларов. Доля Узбекистана в товарообороте Южной Кореи со странами Центральной Азии составляет почти 50%.

На встрече отмечалось, что имеющиеся потенциал и возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества не задействованы в полной мере, в ближайшие годы будут сделаны новые шаги для улучшения показателей в этом направлении.

В ходе переговоров стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в таких сферах, как экономика, энергетика, финансы, инвестиции, высокие технологии, увеличивать объем взаимного товарооборота и расширять гуманитарные связи.

По итогам переговоров Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление о всестороннем углублении отношений стратегического партнерства.

Подписано также более 60 документов. В их числе: