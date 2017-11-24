Многофункциональный административно-жилой комплекс High Tech City будет построен в Ташкенте. Соглашение по реализации совместного проекта было подписано между Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям и корпорацией POSCO Daewoo 22 ноября в рамках государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-центре по освещению визита, стоимость проекта составит 1,4 млрд долларов. Планируется, что комплекс общей территорией свыше 60 га включит в себя офисные помещения, торгово-развлекательные площадки, жилые здания и парковые зоны.

High Tech City совместит «ультрасовременный стиль, изысканную простоту и практичность с применением высоких технологий, включая „умные“ энергосберегающие технологии и автоматизацию зданий», отмечается в сообщении.

Совместная рабочая группа, сформированная из представителей Госкоминвестиций и POSCO Daewoo, начала разработку концепции проекта и рассматривает варианты для размещения High Tech City.

Отметим, что в столице Узбекистана в настоящее время также ведется строительство Международного делового центра Tashkent City.