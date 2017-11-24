В Узбекистане запускается новая «игра», для участия в которой необходимо за короткое количество времени подготовить digital-стратегию, разложить все digital-инструменты на первичные и вторичные и грамотно использовать их для завоевания доверия «босса» — пользователей, которые станут клиентами.

Интернет-сайт — это площадка регистрации и запуска «игры» digital-marketing; виртуальное представительство компании в сети, которое является важным каналом коммуникации, а также базой для различных онлайн-активностей. Чтобы не потеряться на бескрайнем цифровом поле и встретиться с «боссом», компаниям необходимо разработать digital-стратегию, вооружившись digital-инструментами.

Для Антона Козлова, совладельца крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh.ru, и CEO digital-агентства BLACK SUN, основой всегда была и остается стратегия. Непосредственно сам digital-маркетинг Антон разделяет на 4 основных блока:

маркетинг и стратегия вокруг маркетинга;

продакшн — качество производства;

CPC (cost per click) — прогон трафика на веб-сайт с помощью платной рекламы;

инбаунд-маркетинг (входящий маркетинг) — создается полезный контент, читая который пользователи становятся клиентами.

Игра началась. Для эффективного прохождения необходимо разработать программу продвижения: воронка продаж, реклама в интернете, extra акции, бонусы, полезный контент и так далее. Важно одновременно следить за «компасом», в качестве которого выступает система веб-аналитики. «Компас» указывает направление к желаемой цели — сердцу «босса», и благодаря ему, в случае необходимости, есть возможность скорректировать свои действия.

Пользователи редко принимают решение о покупке в интернет-магазине моментально, поэтому цель «игры» — встретившись, «подружиться с боссом»: сформировать ассоциацию с высоким качеством предлагаемых товаров и услуг, вызвать желание совершить покупку незамедлительно, надежно завоевать доверие и лояльность у потребителей, «сохраниться» и продолжить «игру» в online-режиме.

9 декабря в отеле Wyndham Tashkent пройдет эксклюзивный мастер-класс на тему «Digital-маркетинг: либо ты online, либо gameover», во время которого Антон Козлов — CEO digital-агентства BLACK SUN, совладелец крупнейшего онлайн-экомаркета в России 4fresh.ru, серийный предприниматель и инвестор, лектор и коуч одной из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ Стартап Академии СКОЛКОВО, расскажет о целях, задачах и инструментах digital-маркетинга, особенностях и тенденциях онлайн-маркетинга

Он опишет в подробностях стратегию успеха онлайн-экомаркета 4fresh.ru, раскроет секреты, как вовлекать аудиторию — комьюнити-менеджмент, затронет тему email-маркетинга — «миллионы из электронной почты», а также поделится интересными кейсами из своей практики. Антов Козлов научит, как слушать цифры, а не внутренний голос, какие метрики смотреть и как их трактовать.

Информацию о приобретении билетов можно получить по телефонам: (+99890) 994−12−11, (+99890) 994−19−11.

Be The Change Group — тренинги в Ташкенте и Узбекистане: change.uz.

«Газета.uz» — генеральный информационный спонсор мастер-класса Антона Козлова в Ташкенте.