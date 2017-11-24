«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 25−26 ноября.

Кинопремьеры

Театры

Концерты

  • Игра КВН „Кубок Союза Молодежи“ пройдет в большом зале Дворца кино имени Алишера Навои.
  • Во Дворце искусств „Истиклол“ состоится концерт Мунисы Ризаевой.

Выставки

  • Персональная выставка Екуба Бекназарова откроется в Bonum Factum Gallery.
  • Выставка Anders als immer проходит в Галерее изобразительного искусства.
  • Экспозиция коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке, — в Музее истории связи Узбекистана.

Город

  • В Университете Инха состоится бесплатный мастер-класс по программированию для девушек.
  • На выходных в учебном центре Sensus пройдет бесплатный семинар по IELTS.
  • В Kitob olami состоится презентация книги Галины Долгой „Песни бегущей воды“.
  • В филиале Российского Университета нефти и газа (НИУ) имени Губкина пройдет акция „Географический диктант“.

Дети

  • Мастер-класс „Создание рождественского венка“ ожидается в магазине „Мир поделОК“.
  • Детские мастер-классы проведет ресторан „Путешественник“.
  • "Московская Пицца» приглашает на детскую программу с аниматорами.
  • Ресторан Petrovic подготовил развлекательную программу для детей.
  • ISMA Mental Arithmetic проводит для детей и их родителей пробный урок по ментальной арифметике.
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