«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 25−26 ноября.

Кинопремьеры

Театры

Концерты

Игра КВН „Кубок Союза Молодежи“ пройдет в большом зале Дворца кино имени Алишера Навои.

Во Дворце искусств „Истиклол“ состоится концерт Мунисы Ризаевой.

Выставки

Персональная выставка Екуба Бекназарова откроется в Bonum Factum Gallery.

Выставка Anders als immer проходит в Галерее изобразительного искусства.

Экспозиция коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке, — в Музее истории связи Узбекистана.

Город

В Университете Инха состоится бесплатный мастер-класс по программированию для девушек.

На выходных в учебном центре Sensus пройдет бесплатный семинар по IELTS.

В Kitob olami состоится презентация книги Галины Долгой „Песни бегущей воды“.

В филиале Российского Университета нефти и газа (НИУ) имени Губкина пройдет акция „Географический диктант“.

Дети