«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 25−26 ноября.
Кинопремьеры
- Две премьеры проходят в столице: комедия «Здравствуй, папа, Новый год 2″ и мультфильм „Тайна Коко“.
- Продолжаются показы фильмов: „Лига справедливости“, „Убийство в Восточном экспрессе“, „Тор: Рагнарек“, „Джунгли“, „Фиксики: Большой секрет“.
Театры
- Театр Марка Вайля „Ильхом“ проведет спектакли „Жестяной барабан“ и „Замок. К.“.
- Русский драматический театр покажет постановки „Ревизор“ и „Валентинов день“.
- В Молодежном театре пройдут спектакли „Женщина-дьявол“ и „Легенда о храбром Ван Лао“.
- Премьера оперы „Флория Тоска“ состоится в Большом театре имени Алишера Навои, там же покажут постановки „Кармен“ и „Чиполлино“.
- В Театре оперетты — „Ребенок напрокат“, „Биндюжник и король“ и „Волшебная лампа Аладдина“.
- В Театре Кукол — представления „Караван-сарай“ и „Три веселых пятачка“.
- На сцене Национального академического драматического театра — постановки „Имон“ и „Андишали келинчак“.
- В театре марионеток Silk Route Marionettes — спектакли „Однажды Насреддин…“ и „Необыкновенные музыканты“.
Концерты
- Игра КВН „Кубок Союза Молодежи“ пройдет в большом зале Дворца кино имени Алишера Навои.
- Во Дворце искусств „Истиклол“ состоится концерт Мунисы Ризаевой.
Выставки
- Персональная выставка Екуба Бекназарова откроется в Bonum Factum Gallery.
- Выставка Anders als immer проходит в Галерее изобразительного искусства.
- Экспозиция коллекции серебряных марок, посвященных Святой Мекке, — в Музее истории связи Узбекистана.
Город
- В Университете Инха состоится бесплатный мастер-класс по программированию для девушек.
- На выходных в учебном центре Sensus пройдет бесплатный семинар по IELTS.
- В Kitob olami состоится презентация книги Галины Долгой „Песни бегущей воды“.
- В филиале Российского Университета нефти и газа (НИУ) имени Губкина пройдет акция „Географический диктант“.
Дети
- Мастер-класс „Создание рождественского венка“ ожидается в магазине „Мир поделОК“.
- Детские мастер-классы проведет ресторан „Путешественник“.
- "Московская Пицца» приглашает на детскую программу с аниматорами.
- Ресторан Petrovic подготовил развлекательную программу для детей.
- ISMA Mental Arithmetic проводит для детей и их родителей пробный урок по ментальной арифметике.
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