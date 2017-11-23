Хокимият Ферганской области отменил решение об утверждении туристического логотипа области и подает в суд на автора за использование чужого дизайна. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма сообщил «Газете.uz» о результатах проверки процесса отбора туристического логотипа Ферганской области, утвержденного облхокимиятом. Проверка была инициирована после сообщений СМИ о том, что представленный ранее логотип оказался плагиатом.

Конкурс на туристический логотип Ферганской области был объявлен в августе. В комиссию поступили работы разных творческих групп и индивидуальных авторов, среди которых была и работа, признанная впоследствии победителем. На момент подачи логотипа автор утверждал, что логотип является его оригинальной работой.

Изображение: Состав.ру.

После обнаружения факта повторения автором общего дизайна и концепции логотипа «Чарующая Россия», впервые разработанного при участии Brandson Branding Agency, хокимият Ферганской области отменил свое решение и заявил о подаче в суд на автора украденного логотипа.

Госкомтуризм предложил объявить новый конкурс на туристической логотип Ферганской области. Кроме этого, как сообщили в пресс-службе комитета, предлагается ввести порядок, при котором впредь хокимияты областей при отборе и утверждении местных туристических логотипов (брендов) должны согласовывать проекты с Госкомтуризмом и Министерством культуры, а также с Агентством по интеллектуальной собственности.