Книга «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев», изданная 20 ноября в твердом переплете тиражом 50 тысяч экземпляров, состоит из 320 страниц текста и фотографий, разбитых по тематике на 8 глав.

В книге рассказывается о деятельности Шавката Мирзиёева сначала в качестве исполняющего обязанности Президента, а затем Президента Узбекистана. Приводятся выдержки его выступлений на разных церемониях и мероприятиях в Узбекистане и за его пределами.

Анализируются реформы в разных областях, инициированных Президентом, такие как либерализация экономики, меры по привлечению иностранных инвестиций, либерализация валютного рынка, социальная защита населения, новая политика по отношению к регионам страны, реформы в сфере образования и здравоохранения, отстаивание принципов свободы слова и защиты прав граждан, общая демократизация и либерализация в обществе.

Отдельные главы книги посвящены Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017−2021 годы, а также внешнеполитическим инициативам Президента.

Автор книги делает особый акцент на давних дружеских отношениях между Узбекистаном и Кореей. В эти дни отмечается 80-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане.

Автор книги — Чо Чоль Хён, выпускник Высшей школы Инчхона и Института иностранных языков Кореи. В 1989—1995 годах работал журналистом в Корейской ассоциации телерадиовещания и коммуникаций. В 2003—2016 годах — председатель корейского телеканала On Book TV. Автор цикла документальных фильмов на издательскую и литературную тематику. Его перу принадлежат несколько романов и эссе. В 2014 году получил Грамоту за заслуги в развитии издательской культуры от премьера-министра Республики Корея.

Книга издана издательством UzKor Economy Media Group, зарегистрированным в Республике Корея. Издательству принадлежит интернет-газета UzKor Economy, освещающая на корейском языке основные события в Узбекистане с акцентом на экономическую сферу. Издательство планирует начать выпуск печатного журнала UzKor Economy с периодичностью два раза в неделю.