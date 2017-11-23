Во всемирном рейтинге инновационных экосистем Израиль постоянно занимает самые высокие позиции, наряду с Кремниевой долиной в Калифорнии и экономическими столицами Европы. Как страна, площадь которой в два раза меньше площади Узбекистана, а население — всего 8,3 миллиона человек, достигла впечатляющего экономического роста?

Команда отечественного проекта о предпринимательстве «Лаборатория бизнеса» отправилась в Израиль для изучения передового опыта. Проект проходит при поддержке посольства Израиля в Узбекистане.

Цели визита — узнать, что позволило Израилю в короткий срок выйти в мировые лидеры по инновациям и стартапам, понять, как мыслят представители «нации умных людей» и определить, что можно сделать для достижения подобного экономического чуда в Узбекистане.

С 23 по 30 ноября участники бизнес-тура посетят инновационные компании, стартап-акселераторы, коворкинг-центры, Israel Innovation Authority, Холонский технологический институт, Университет Тель-Авива, Технион. Проведут встречи с людьми, которые развивают инновации и экосистему предпринимательства.

Освещение поездки проходит в live-формате: прямые включения, оперативные отзывы от ведущих, актуальные фотографии. В каждом канале «Лаборатории бизнеса» своя методика подачи, чтобы максимально показать возможности Израиля. Вы увидите, как готовятся к съемкам, узнаете впечатления о том или ином месте, заочно посетите проекты, которые меняют сознание людей.

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Проект «Лаборатория бизнеса», нацеленный на развитие бизнес-сообщества Узбекистана, был представлен в Ташкенте в январе 2016 года. Его инициаторами являются Unique Present Media Holding, Ассоциация международного бизнеса и технологий (АМБиТ) и компания Afisha Media.