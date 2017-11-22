Компания ZTE Corporation, крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, корпоративных и потребительских технологических решений для мобильного интернета, провела презентацию о стажировке в представительном офисе ZTE Uzbekistan для студентов Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ).

ZTE уже на протяжении более 12 лет осуществляет свою деятельность на рынке Узбекистана, способствуя стремительному развитию сферы ИКТ в республике. Помимо поставки оборудования, ZTE уделяет внимания сфере образования. Компания безвозмездно предоставила систему Smart Classroom трем государственным вузам в Узбекистане: Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентский государственный экономический университет и Самаркандский государственный институт иностранных языков.

Сегодня ZTE привлекает молодых талантов на стажировку в компанию мирового уровня. Целями для осуществления данной стажировки являются:

выразить уважение, благодарность университету за воспитание талантливых и выдающихся студентов, предоставить профессиональное практическое обучение;

набор кадров. После окончания стажировки, согласно профессиональной исполнительности и требованиям компании, представительство ZTE будет отбирать лучших стажеров на работу. Имена этих студентов будут оглашены после полного отбора.

Презентация проходила в актовом зале ТУИТ, и в ней приняли участие около 200 студентов 3-го и 4-го курса. Презентацию рассказывал технический менеджер ZTE Тимур Мамедов. Далее была проведена лотерея, где пять счастливых студентов выиграли USB-накопители, два студента выиграли Wi-Fi-модемы ZTE и одному студенту улыбнулась удача в виде выигрыша смартфона ZTE Nubia. В следующей части менеджер предпродажного отдела Ли Наталия в качестве выпускницы ТУИТ поделилась собственным опытом работы в ZTE.

Заключительная часть состояла из прямых вопросов и ответов касательно отбора на стажировку и работы в ZTE, где специалисты по кадрам лично ответили на все интересующие вопросы.

ZTE — один из мировых лидеров в области ИКТ. Компании владеет широкой платформой развития и надеется, что данная стажировка поспособствует расширению видения у студентов, пополнению знаний, закаливанию духа, а также личному опыту и изменениям в процессе обучения и построения карьеры. Каждый из студентов является будущим сферы телекоммуникаций в Узбекистане, и в очередной раз ZTE готова предоставить свою помощь в реализации будущих проектов.

В процессе стажировки у стажеров появится реальная возможность общаться со специалистами, работать в реальной рабочей среде и контактировать с клиентами, даже с иностранными специалистами.

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