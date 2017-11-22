Как результат активизации сотрудничества между АКБ «Узпромстройбанк» и Эксимбанком Кореи в целях оказания дальнейшего содействия субъектам предпринимательства, в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея 21 ноября 2017 года подписано Дополнение к Главному межбанковскому соглашению, предусматривающее увеличение суммы кредитной линии с 10 до 30 миллионов долларов США.

Данное соглашение и впредь будет служить дальнейшему привлечению современных технологий и инновационных решений из Республики Корея. Кредитные средства будут предоставляться по результатам рассмотрения корейским банком заявок узбекских предпринимателей на долгосрочное кредитование (до 7 лет, c финансированием до 85% стоимости проекта) и краткосрочное кредитование (до 2 лет, c финансированием до 100% стоимости проекта).

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