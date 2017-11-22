Делегация компании «Узбекенгилсаноат» в ходе визита в Республику Корея 16−18 ноября достигла семи соглашений по реализации совместных инвестиционных проектов на общую сумму более 30 млн долларов. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-центре по освещению государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея.

На встречах с руководителями торговых компаний Posco Daewoo, Color Paradise, Solsang International, RATEL E&T, Korea Factory и торговой сети Lotte Mart были заключены контракты и протоколы о намерениях по экспорту в 2017—2018 годы текстильной продукции из Узбекистана на сумму около 70 млн долларов.

В ходе переговоров с руководством Корейской международной ассоциации торговли (KITA) и национальной платформы электронной торговли KTNET достигнуты договоренности о продвижении в 2017—2018 годы узбекской текстильной продукции в Республике Корея через электронную торговую площадку KOREA Trade, оказании услуг через представительства узбекских компаний в Южной Корее или корейских импортеров и транспортных компаний по таможенному оформлению в режиме онлайн.

Состоялась встреча с руководством Youngone Corporation, в ходе которой стороны договорились реализовать проект по созданию красильного и швейного производства в Букинском районе Ташкентской области и швейного производства с дизайнерским и учебным центром в Самарканде, а также социальный проект поддержки деятельности культурного центра «Эл мероси» в Самарканде. Общая сумма привлекаемых прямых инвестиций Youngone Corporation превысит 20 млн долларов.

Также были проведены переговоры с руководителями Daewo Cantavil (крупнейший корейский производитель шерстяных и полушерстяных тканей, с производственными мощностями в Корее и Вьетнаме) и Samwon, на которых проработаны вопросы подписания соглашений по организации на поэтапной основе в Узбекистане производства сорочечных и других тканей, школьной формы, а также красителей и химикатов для текстильной промышленности.