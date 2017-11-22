Производство южнокорейских лекарственных препаратов будет организовано в Узбекистане. Соответствующее соглашение достигнуто между Агентством по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения и корейскими компаниями Dalim BioTech, Yuhan Corporation и Erae.



Размер прямых инвестиций составит 25 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-центре по освещению визита Президента в Республику Корея.

Стороны договорились об ускорении реализации инвестиционных проектов. Особое внимание уделено созданным в Узбекистане семи новым фармацевтическим свободным экономическим зонам. Корейские компании заявили о твердом намерении сотрудничать и инвестировать в Узбекистан, отмечается в сообщении.