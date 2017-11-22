«Газета.uz» в среду сообщала о планах наладить в Узбекистане серийное производство автомобилей Hyundai. Меморандум о взаимопонимании об этом в Сеуле подписали председатель Государственного комитета по инвестициям Азим Ахмедхаджаев и президент Evergreen Motors (официальный дистрибьютор KIA и Hyundai в СНГ) Эдвард Ким.

Как уточнили «Газете.uz» в компании, в Узбекистане планируется производить полный модельный ряд автомобилей малой, средней и тяжелой грузоподъемности, автобусы городского, междугороднего и туристического класса, а также технику специального назначения. Легковые автомобили выпускать не планируется.

Проект намечено реализовать за счет прямых иностранных инвестиций в сумме 200 млн долларов.

Дополнительно Evergreen Motors подписала соглашение с компанией «Узавтосаноат» по организации производства вилочных погрузчиков. Стоимость этого проекта — 50 млн долларов.