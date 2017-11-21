Сотрудничество Узпромстройбанка с Commerzbank AG имеет многолетний характер. Оно заложено в 1997 году, когда было профинансировано строительство Шуртанского ГХК за счет средств Коммерцбанк АГ на сумму 200 млн долларов США.

Изначально в 1999 году были привлечены кредитные линии на сумму 25 млн долларов для финансирования закупок европейского оборудования под страховое покрытие экспортно-кредитных агентств стран Евросоюза, а также выделен лимит в размере 10 миллионов долларов для операций торгового финансирования.

Из года в год масштаб данного сотрудничества существенно расширялся, в результате чего к концу 2016 года сумма кредитной линии была увеличена до 150 млн евро.

В результате узбекско-немецкого сотрудничества в рамках заключенных межбанковских соглашений были профинансированы 15 проектов с общей стоимостью 28,2 млн евро.

Кроме того, реализуется проект «Организация производства азотной кислоты на АО „Навоиазот“» с общей стоимостью 115,6 млн долларов совместно с консорциумом банков Коммерцбанк и Кредит Суис (Швейцария).

В целях дальнейшего расширения сотрудничества между Республикой Узбекистан и ФРГ в рамках визита Правительственной делегации Республики Узбекистан во главе с Премьер-министром Абдуллой Ариповым в Германию 14−16 ноября 2017 года и проведенного узбекско-германского бизнес форума в Мюнхене Узпромстройбанком было подписано дополнительное соглашение с Коммерцбанком по увеличению существующей кредитной линии до 200 млн евро для обеспечения финансирования инвестиционных проектов реализуемых в Узбекистане.

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