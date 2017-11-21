В горах Чимгана, песках Кызылкума, оживленной столице с ее пестрой толпой многие нуждаются в качественной сотовой связи. Связь стандарта СDMA-450 — оптимальное решение для тех, кто всегда, везде и при любых условиях хочет поддерживать общение со своими родными и друзьями.

CDMA или GSM? Ключевое отличие этих стандартов — в способе работы с частотным ресурсом. Опуская сложные технические подробности, можно выделить основные достоинства, среди которых цифровое качество передачи речи без помех — по этому параметру мало что может сравниться со стандартом CDMA. Сюда же можно добавить высокую скорость передачи данных.

Также можно забыть фразу «Абонент не доступен», так как зона охвата базовых станций — около 50 километров, в десять раз больше, чем GSM. Это значит, что сотовые операторы имеют возможность быстро покрывать значительную территорию минимальным количеством оборудования, которое к тому же легче настраивается. А для абонентов еще одним плюсом является меньшее потребление энергии устройства связи и высокая степень безопасности для здоровья. Уникальные преимущества стандарта CDMA-450 рисуют его дальнейшее будущее весьма позитивно.

Оценить высокое качество связи стандарта CDMA-450 может любой желающий. Это стало еще выгодней, ведь компания UZMOBILE запускает новую рекламную акцию «ВИП за 4000 сумов» для пользователей стандарта CDMA-450. При покупке мобильного телефона модели V-C2500 и С6 в офисах продаж UZTELECOM и UZMOBILE абонентам предоставляется возможность подключиться на тарифный план VIP MOBILE за 76 тысяч сумов в месяц, но при этом платить абонентскую плату всего 4000 сумов в месяц и пользоваться этим тарифным планов в течение 3 месяцев на льготных условиях.

Также у всех появился шанс выиграть CDMA телефон V-C2500 с тарифом VIP MOBILE. Для этого нужно поставить лайк на страницу UZMOBILE на Facebook, поделиться этой публикацией и в комментариях отметить друзей. Победитель будет определен случайным образом из числа участников и объявлен 21 ноября 2017 года.

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