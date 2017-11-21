Фигурист из Узбекистана Миша Ге завоевал бронзовую медаль на этапе Гран-при во французском Гренобле, проходившем 17−19 ноября, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев.

Турнир «Internationaux de France 2017» — пятый, предпоследний этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2017−2018.











Узбекистанец занял третье место в мужском одиночном катании с общим результатом 258,34 баллов — за выступления в короткой (85,41 — 6 место) и произвольной программах (172,93 — 3 место).

Фото: twitter.com/polymnia_skate.

Испанский фигурист Хавьер Фернандес сохранил за собой первую строчку (283,71), вторым стал японец Сома Уно (273,32).

Таким образом, Миша Ге завоевал первую медаль этапа Гран-при перед завершением своей карьеры в конце сезона.

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Короткая программа

Произвольная программа