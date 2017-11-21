14 ноября в Астане (Казахстан) впервые в Центральной Азии прошел День инноваций Huawei. Данное событие является одним из главных мероприятий, проводимых компанией Huawei по всему миру, основная цель которого — укрепление взаимодействия университетов и промышленности, использование инновационных методов в продвижении цифровой трансформации в различных отраслях промышленности и создание более лучшего «цифрового Шелкового пути».

Тема Дня инноваций — «Исследуя дорогу к цифровому Шелковому пути». На мероприятие были приглашены более 150 представителей промышленной элиты, общественных деятелей, представителей государственных органов, аналитиков, ученых и представителей СМИ из 11 стран Евразии. Мероприятие включило в себя основное выступление, панельные дискуссии и выставку для создания открытой платформы для общения, углубленного изучения связи между информационно-коммуникационными технологиями и экономическим развитием стран, индустриальных инноваций и успешных проектов.

Сегодня все сферы производства переживают цифровое преобразование. Ускорение в развитии цифровой индустрии влечет за собой обновление финансовой, транспортной, производственной отраслей, государственных проектов и других отраслей, изменяя модель нашей жизни и производства. Новые технологии, такие как облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект и интернет вещей, стали важной поддержкой для экономического роста стран и цифровой трансформации отраслей.

В соответствии с опубликованным компанией Huawei отчетом по результатам исследования «Глобального индекса сетевого взаимодействия Huawei — 2017» (индекс Global Connectivity — GCI), прогресс глобальной цифровой экономики ускоряется, и по сравнению с 2015 годом общий балл GCI вырос на 4 пункта. Это показывает, что ИКТ становятся важной движущей силой экономического роста. Авторы отчета пришли к выводу, что увеличение капиталовложений в инфраструктуру ИКТ на 10% каждый год с 2017 по 2025 годы может дать многократный прирост в других областях. Каждый дополнительный доллар, инвестируемый в ИКТ-инфраструктуру, может окупиться тремя долларами прироста ВВП уже сегодня.

В процессе цифровой трансформации ни одна компания не может быть «одиночкой», для реализации общего успеха необходимо участвовать в новой экосистеме цифровой трансформации. В День инноваций Huawei обсуждены вызовы и возможности цифровой трансформации, совместное создание крупных индустриальных проектов и формирование промышленной экосистемы. На мероприятии присутствовали представители руководства энергетических, транспортных, финансовых, телекоммуникационных отраслей, которые поделились своим опытом и рассказали о прогрессе в области цифровой трансформации. Были продемонстрированы достижения в строительстве «Цифрового Казахстана».

Таланты играют важную роль в изучении неопределенности будущего интеллектуального общества. В будущем Huawei намерена создать партнерское сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими организациями в Центральноазиатском регионе в целях оказания интеллектуальной поддержки для ускорения цифровой трансформации в регионе.

Вместе с тем, Huawei в будущем году впервые в Казахстане запустит глобальную программу «Семена для будущего» (Seeds for the Future), тем самым посеяв семена развития индустрии ИКТ. Данный проект предоставит еще более широкую платформу для студентов университетов, чтобы помочь им повысить свои профессиональные навыки, расширить международное видение, вдохновив их на исследования и создание движущей силы будущего интеллектуального общества.

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