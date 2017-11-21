Только до конца ноября действует специальное предложение: при покупке холодильника Hitachi каждый покупатель получает сертификат на 300 тысяч сумов для покупок в супермаркете.

Покупка бытовой техники — ответственный шаг, так как он сопряжен с немалыми расходами. Исследования выявили несколько основных причин приобретения техники:

образование новой семьи и нужда в обеспечении всем необходимым;

обновление морально устаревшей техники;

поломка имеющейся и необходимость замены;

эстетическая потребность, замена на новинки.

Какова бы ни была причина, к выбору необходимо подходить тщательно.

В этой статье будет рассмотрено, на что обращать внимание при выборе холодильника на примере бренда Hitachi.

Компания, с момента своего основания в начале XX-го века, достигла признания и мирового успеха, и в настоящее время занимает место одного из лидирующих мировых производителей в области технологического оборудования. Название Hitachi дословно означает «рассвет», отражая основную философию компании — оказание помощи людям и обществу с помощью своих технологий. После того как определились с объемом холодильника, исходя из количества человек в семье, нужно обратить внимание на следующее:

энергетическая эффективность и широта применения современных энергосберегающих технологий;

система охлаждения, распределения воздушных потоков и способ разморозки;

расположение морозильной камеры;

эргономичность и удобство использования, отсеки, полки для хранения разных продуктов;

материал корпуса;

дополнительные функции, такие как электронное управление, антибактериальные покрытие или фильтры, поддержание определенного уровня влажности.

Энергетическая эффективность зависит от многих показателей, но прежде всего достигается за счет использования в компрессоре — сердце холодильника — инверторной технологии, а также благодаря:

инновационным теплоизолирующим решениям и материалам;

умному распределению охлаждающих воздушных потоков, что важно для оптимального охлаждения без высокого потребления энергии.

На сегодняшний день многие производители оснащают холодильники инверторными компрессорами, но именно компания Hitachi является одним из признанных мировых лидеров в производстве мощных и компактных компрессоров.

Серия холодильников Hitachi оснащена комбинацией из трех инновационных технологий: компактным и мощным инверторным компрессором, системой Dual Fan Cooling — отдельными вентиляторами для холодильника и морозильной камеры, а также инновационной системой теплоизоляции за счет применения вакуумных теплоизоляционных панелей.

Система Dual Fan Cooling позволяет достичь независимого охлаждения отделов холодильной камеры и морозильника, что невозможно при наличии одного вентилятора. Это экономит энергию, прибор производит меньше шума, а также уменьшается риск поломки, что делает такой прибор более рентабельным и удобным.

Вакуумные изоляционные панели толщиной 1 см имеют такие же теплоизоляционные свойства, как 11 см пенополиуретена, который является самым распространенным материалом для теплоизоляции холодильников.

Благодаря сочетанию этих трех технологий холодильники Hitachi являются передовыми по энергоэффективности среди продуктов этого класса.

Расположение морозильной камеры внизу является более удобным, ведь этот отсек используется намного реже холодильного. А это значит, что не нужно лишний раз нагибаться и можно быстрее находить нужные продукты.

Удобство использования полок обеспечивается продуманной эргономикой.

Остекление дверей не только выглядит очень эстетично, указывая на премиум-класс техники, но и предохраняет от царапин и выцветания.

Встроенный процессор и электронное управление помимо удобства использования также обеспечивает максимальную производительность при минимальных затратах энергии.

Нанотитановый фильтр — технология, в которой используется усовершенствованный катализатор TiO2 для обеспечения мощного антибактериального, антиплесневого и дезодорирующего эффекта, предотвращающего порчу продуктов.

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