В преддверии государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобур Исламов провел ряд переговоров в Сеуле.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Президента, между Госкомгеологии и корейскими партнерами достигнуты договоренности по геологическому изучению и освоению четырех объектов золота. На начальном этапе предусматривается направить 10 млн долларов корейских инвестиций на геологическое изучение перспективных площадей на выявление новых месторождений полезных ископаемых.

С компанией Shindong Resources будет продолжена реализация инвестиционного проекта по освоению месторождения вольфрама «Саутбай» в Навоийской области. В 2018—2019 годах планируется проведение работ по увеличению сырьевой базы создаваемого производства, стоимость проекта — 3 млн долларов.

С компанией Hanjin D&B достигнута договоренность об увеличении до 15 единиц производства на территории Узбекистана современных гидрофицированных буровых установок для модернизации предприятий геологической и нефтегазовых отраслей. Локализация отдельных частей и деталей оборудования будет доведена до 50%.

Кроме того, достигнуто соглашение с Национальным университетом Чоннам в Кванджу о научно-техническом сотрудничестве. В ближайшее время планируется привлечение преподавательского персонала корейской стороны для проведения краткосрочных и среднесрочных учебных курсов в Узбекистане.

Узбекистан по запасам важных видов полезных ископаемых, таких как золото, уран, медь, калийные соли, фосфориты и каолин, входит в десятку мировых лидеров. На территории страны открыто 1931 месторождение, в том числе 814 — строительных материалов различного назначения, 624 — пресных и минеральных подземных вод, 235 — углеводородов, 152 — металлов; 37 — горнорудного, 32 — горнохимического, 30 — камнесамоцветного сырья и 7 — угля и горючих сланцев.