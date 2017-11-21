Ряд граждан Молдовы и гражданин Украины выдворяются из Узбекистана за нарушение правила пребывания на территории страны, сообщили «Газете.uz» в Главном управлении внутренних дел Ташкента.

Иностранные граждане приобретали различные товары на рынке «Абу Сахий» в Чиланзарском районе, в частности, кухонные принадлежности, комплекты посуды и другие товары за низкие цены, после чего перепродавали их в людных местах — на рынках, возле супермаркетов и во дворах жилых домов, сообщая покупателям, что товары изготовлены в Европе.

Граждане Молдовы Александр Плешко, Александр Чеботарь, Михаил Чеботарь, Николай Шербан, Василе Шербан, Вадим Шарбан и Моисеи Преида и гражданин Украины Максим Раду были выдворены из страны за нарушение правила пребывания на территории Узбекистана согласно части 1 статьи 225 Кодекса об административной ответственности.

В отношении Матфея Ненита, Михаила Ненита, Еримиа Кира и Никиты Радукана за аналогичное нарушение Алмазарским районным судом по административным делам также вынесено решение о выдворении с территории государства.