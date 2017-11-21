Делегация Узбекистана в составе и. о. министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматов, министра высшего и среднего специального образования Инома Маджидова и ректора Университета Инха в Ташкенте Сарвара Бабаходжаева провела переговоры с руководителями ведущих университетов Республики Корея.

Встречи состоялись в преддверии государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея, запланированного на 22−25 ноября.

В Южной Корее тройка университетов, выпускники которых достигают лучших результатов в карьере, называется SKY universities. Это аббревиатура из первых букв названий трех вузов: Сеульского национального университета (Seoul National University), Университета Корё (Korea University) и Университета Ёнсей (Yonsei University).

Для налаживания плодотворного сотрудничества делегация Узбекистана встретилась с руководством именно этих университетов. Кроме того, запланирована встреча в технологическом Университете Ханянг (Hanyang University).

Узбекская сторона пригласила корейские вузы рассмотреть возможность открытия филиалов в Узбекистане, в частности, по направлениям архитектуры, градостроительства и гражданской инженерии. Планируется образовать рабочие группы для изучения этого вопроса.

Шерзод Шерматов и Сарвар Бабаходжаев также провели переговоры с президентом Университета Инха в Республике Корея Сунья Чой, на которых рассмотрено расширение образовательных программ в Университете Инха в Ташкенте.

Отмечена необходимость открытия направлений бакалавриата, связанных с электронным бизнесом. Представители университетов также подписали протокол о намерениях об открытии программы магистратуры в Университете Инха в Ташкенте.

На встрече с руководством Медицинской школы Университета Инха также предложено рассмотреть возможность открытия филиала этого вуза в Ташкенте, а также его клиники, в том числе для предоставления услуг телемедицины. Для изучения этого вопроса будет создана рабочая группа.