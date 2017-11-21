У народа Республики Корея, как и у народа Узбекистана, большие ожидания от предстоящего 22−25 ноября государственного визита Президента Шавката Мирзиёева в эту страну. Об этом «Газете.uz» сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, председатель Ассоциации корейских культурных центров Узбекистана Виктор Пак.

Буквально накануне визита в Узбекистане прошли мероприятия, посвященные 80-летию проживания в стране корейцев. Президент Шавкат Мирзиёев назвал корейскую диаспору, насчитывающую более 200 тысяч, «неотъемлемой частью многонационального народа Узбекистана».

«Все корейцы, проживающие в стране, были очень тронуты. Отклики мероприятий, проведенных в Узбекистане, я почувствовал и в Республике Корея, куда мы приехали накануне государственного визита Президента Узбекистана. Я встретился с депутатами парламента, бизнесменами, обычными людьми. У всех очень высокое мнение об Узбекистане, где корейцы обрели свою родину, живут счастливо, имеют возможность получать образование, работать, занимать государственные посты», — подчеркнул Виктор Пак.



«Газета.uz» благодарит пресс-центр по освещению государственного визита Президента Узбекистана в Республику Корея за предоставленное интервью.