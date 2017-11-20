С утра понедельника ряд сайтов государственных структур Узбекистана не работает — предположительно из-за атаки злоумышленников.

Недоступными на момент публикации новости были сайты Министерства юстиции, хокимията Ташкента, Государственного центра тестирования и другие.

При поиске адресов этих сайтов в Google в результатах можно увидеть фразу «Hacked By Skidie KhaN : : : TeaM Cyber CommandOs», что говорит об их дефейсе (замена главных страниц).

В то же время многие госсайты Узбекистана, включая портал правительства, продолжают работу.

В Датацентре UZINFOCOM, где размещены сайты, сообщили, что их работа должна быть восстановлена в ближайшее время.