Делегация хокимията Ташкента, в состав которой вошли заместитель хокима столицы Алишер Тиляев и хоким Чиланзарского района Даврон Хидоятов, 16−18 ноября провела ряд встреч и переговоров в Сеуле. Встречи состоялись в преддверии государственного визита в Республику Корея Президента Узбекистана, запланированного на 22−25 ноября.

По данным пресс-службы Президента Узбекистана, на встрече с вице-мэром Сеула Чанг-беом Кимом достигнута договоренность о сотрудничестве хокимията Ташкента с Бюро по развитию туризма и спорта и Управлением глобального партнерства городов мэрии Сеула. В рамках подписанного соглашения по глобальному партнерству городов 10 специалистов городской службы ГУП «Сувсоз» в 2018 году будут направлены в Сеул для обмена опытом и повышения квалификации.

Делегация провела переговоры с потенциальным подрядчиком — компанией LG CNS, с которой прорабатывается проект по внедрению современной системы управления городским общественным транспортом (TOPIS).

На встречах с главами округов Чунг-гу и Содэмун Сеула обсуждены возможные перспективы сотрудничества между районами двух столиц, в частности, между Чиланзарским районом и округом Содэмун.

Представители администрации Ташкента посетили тепловую электрическую станцию Сеула корпорации Korea District Heating Corp. с целью изучение опыта выработки и поставки теплоснабжения. Достигнута договоренность о сотрудничестве и изучении опыта внедрения систем когенерации тепла и электричества, систем отопления и охлаждения и автоматического управления. Стороны также договорились до конца года организовать стажировку пяти специалистов городской службы теплоснабжения Ташкента.

Состоялась встреча с руководством Yeoju Institute of Technology в городе Йоджу. На ней достигнута договоренность об открытии филиала института в Ташкенте и внедрении образовательной и подготовительной программы в сферах электроники, архитектуры, строительства, дизайна, земельного кадастра, инженерии и маркетинга. Хокимият Ташкента рассматривает возможность предоставления одного из зданий высвобождаемых колледжей, а корейская сторона в ближайшее время готова открыть в столице Узбекистана офис по созданию института, куда направит специалистов для организации учебного процесса, дизайну учебного комплекса и его оснащению. Планируется, что институт примет первых студентов 1 сентября 2018 года.

На переговорах с представителями Hyundai Department Store Group достигнуто соглашение по строительству Центра дистрибуции комплектующих запчастей строительной спецтехники и строительных материалов с прогнозными инвестициями на сумму 20 млн долларов.

С представителями компании «Гео 2 Ком» были обсуждены возможности сотрудничества в реализации пилотного проекта по созданию веб-ориентированной кадастровой информационной системы Ташкента. Стоимость проекта оценивается ориентировочно в 3−5 млн долларов, финансирование планируется за счет грантовых средств агентства KOICA.

По итогам встречи с главой компании Khil Pyung подписано соглашение о реализации проекта по строительству многофункционального жилого комплекса в Ташкенте на сумму 7 млн долларов за счет прямых иностранных инвестиций в течение двух лет.

Успешными также были переговоры с руководителями компаний Daesung Celtic Enersys и Jeil Architecture о создании совместных предприятий с хокимиятом Ташкента по организации производств газовых отопительных котлов и энергосберегающих систем напольного отопления на территории малых промышленных зон столицы. Общая сумма привлекаемых прямых инвестиции может превысить 2 млн долларов.