Предельные цены на отдельные виды продуктов на рынках Ташкента устанавливаются регулярно в целях социальной защиты населения, сообщили «Газете.uz» в Государственном комитете Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

В последние дни в социальных сетях активно обсуждался документ с перечнем предельных цен на ноябрь, утвержденный хокимиятом Ташкента и другими ведомствами. Как отметили в Госкомконкуренции, установление предельных цен для 12 дехканских рынков столицы — это не новость, а практика, которой уже полтора года.

«Цены устанавливаются ежемесячно, а иногда и каждые 10,15, 20 дней. Сейчас тенденция такова, что предельные цены устанавливаются раз в месяц», — сказал представитель комитета.

На сроки пересмотра цен могут влиять сезонные факторы, спрос и запасы тех или иных товаров. К примеру, в канун Нового года предельные цены на цитрусовые и другие востребованные продукты могут устанавливаться каждую неделю.

Предприниматели, торгующие за пределами государственных рынков, вправе сами устанавливать предельные цены, подчеркнул собеседник.

«На рынках, которые принадлежат государству, цены на основные продукты устанавливаются органами местной власти. Это делается в целях социальной защиты населения», — отметили в комитете.