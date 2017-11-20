С 16 по 20 ноября Россия отгрузила Узбекистану почти 30 тысяч тонн нефти, из них с нефтеналивной эстакады «Шагыр» в Казахстане в железнодорожные цистерны отгружено 13,3 тысячи тонн. Об этом сообщила казахстанская нефтетранспортная компания «КазТрансОйл», занимающаяся транзитом российской нефти в направлении Узбекистана.

Поставки проходят по системе магистральных нефтепроводов «КазТрансОйл» по маршруту «Омск — Павлодар — Шымкент — Шагыр» в соответствии с соглашением между правительствами Узбекистана и Казахстана.

Как сообщил генеральный директор «КазТрансОйл» Димаш Досанов, до конца 2017 года по данному маршруту планируется транспортировать до 80 тысяч тонн сырья.