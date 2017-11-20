Ассоциация потребительских технологий (Consumer Technology Association (CTA)) вручила компании LG Electronics (LG) награды CES 2018 Innovation Awards за революционные инновации в области технологий и дизайна в дополнение к многочисленным наградам, которые получили представленные в январе модели OLED-телевизоров и холодильников.

Уже шестой год подряд OLED-телевизоры, бытовая техника и флагманские смартфоны LG получают награды CES Innovation Awards — официальное признание отрасли за самые инновационные продукты, представленные на ежегодной выставке потребительской электроники, известной как CES. LG также удостоится своей 12-й по счету премии CES Best of Innovations Award за уникальный новый продукт, который будет представлен на выставке 2018 года.

LG заслужила награды CES 2018 Innovation Awards в восьми высоко конкурентных категориях: видеодисплеи, бытовая техника, беспроводные телефоны, «умный дом», цифровое воспроизведение изображений, домашняя аудио- и видеотехника, компьютерная периферия и встраиваемые технологии.

Наибольшее признание и многочисленные награды получили холодильник LG Door-in-Door с технологией SmartThinQ и OLED-телевизор LG с идеальным черным цветом, безграничным контрастом, расширенной цветовой гаммой и широчайшим углом обзора. В числе других товаров, получивших премию за инновации — новая стиральная и сушильная машина, усовершенствованный видеопроектор, 4К UHD смарт-телевизор и многие другие продукты, которые будут представлены на выставке CES 2018.

Премия 2018 CES Innovation Awards

Премия CES Innovation Awards, спонсируемая CTA при поддержке Американской ассоциации промышленных дизайнеров, отмечает достижения в области дизайна и инженерной мысли. Награды присуждаются ежегодно группой авторитетных дизайнеров, инженеров и журналистов, которые оценивают технику по различным критериям, включающим их потребительскую ценность, эстетичность, инновационный дизайн, качество и вклад в улучшение качества жизни.

Полный список полученных компанией LG наград 2018 CES Innovation Awards, в том числе еще одна награда Best of Innovations Award, будет объявлен на посвященной CES пресс-конференции LG в 20:00 (Москва) 8 января 2018 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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