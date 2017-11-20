С 14 по 16 ноября в Тунисе проходил 15-й симпозиум по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTIS), организованный Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ). В форуме участвовала делегация Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.

На WTIS был обнародован новый отчет МСЭ «Измерение информационного общества», содержащий результаты последнего Индекса развития ИКТ (IDI), ведущего глобального индекса, который устанавливает уровень развития ИКТ более чем в 190 странах.

Согласно отчету, Узбекистан поднялся на 8 позиций и теперь занимает 95-е место в Индексе развития ИКТ. В прошлогоднем индексе Узбекистан находился на 110-м месте, однако в результате пересмотра данных страна переместилась на 103-е место.

В результате Узбекистан признан как самая динамично развивающаяся страна в сфере ИКТ.

Индекс развития ИКТ состоит из трех суб-индексов: доступа, использования и суб-индекса практических навыков, каждый из которых отражает различные аспекты и компоненты процесса развития ИКТ.

Симпозиум WTIS — основной глобальный форум по измерению электросвязи и информационного общества. С 1996 года на WTIS собираются министры, лидеры бизнеса, ученые, а также производители и аналитики в области ИКТ, чтобы обсудить вопросы, связанные с существующими в информационном обществе тенденциями и их измерением.