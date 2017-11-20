На прошедшей неделе на автомобильных дорогах Узбекистана произошло 223 дорожно-транспортных происшествия. В результате 216 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел сообщает УзА. Были ли погибшие, в сообщении не уточняется.

В течение недели инспекторами дорожно-патрульной службы было зафиксировано более 89 тысяч нарушений, из них 46124 — из разряда грубых нарушений. В частности, 1783 водителя были остановлены за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, 14373 — за превышение установленной скорости, 1584 — за нарушение правил проезда светофоров и перекрестков, 13739 — за нарушение правил перевозки пассажиров, 1343 — за разговор по мобильному телефону во время движения, 13042 — за непристегнутый ремень безопасности.

Отметим, что ранее ГУБДД оперативную статистику не публиковало. 15 ноября на видеоселекторном совещании по вопросам профилактики правонарушений и борьбы с преступностью Президент Шавкат Мирзиёев заявил, что меры по обеспечению безопасности дорожного движения не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Руководитель пресс-службы ГУБДД МВД Акмал Юнусов сообщил УзА, что управление «начало практическую работу» по повышению безопасности на дорогах.

«В целях повышения культуры дорожного движения водителей и пешеходов в образовательных учреждениях, на предприятиях и в организациях, махаллях специалистами сферы проводятся встречи и беседы за круглым столом. Наши сотрудники на месте проводят разъяснительную работу для пешеходов, нарушивших правила движения», — сказал Акмал Юнусов.