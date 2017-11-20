Ведущая ИТ-компания Азербайджана Cybernet, реализующая крупномасштабные проекты по созданию ИКТ-инфраструктуры, информационных систем и платформ, успешно запустила интегрированную систему по заказу Министерства здравоохранения Казахстана.

Компания Cybernet разработала и запустила интегрированную систему для Центра развития здравоохранения Республики Казахстан в рамках проекта Всемирного банка. В связи с этим сотрудники компании — Генеральный директор Ильхам Намазов и Директор проекта Исмаил Гусейнли — получили благодарственные письма от Республиканского центра развития здравоохранения (РЦРЗ) Казахстана за вклад в становление системы независимой оценки знаний и навыков специалистов здравоохранения и участие в проведении реформы в области медицинского образования и науки Республики Казахстан.

Пилотная версия Интегрированной информационной системы (ИИС) была успешно запущена в октябре текущего года при участии сотрудников Cybernet и представителей РЦРЗ. Персонал, участвовавший в пилотировании, отметил простоту и надежность использования данной системы.

ИИС была разработана в рамках проекта Всемирного банка согласно международным требованиям проведения компьютерного тестирования в защищенной сети. ИИС — это система, организованная из таких модулей, как администрирование, управление процессом подготовки к экзамену, проведение оценивания практических навыков, форум, вебинар, система поиска и отчетности.

Данная система обеспечивает проведение теоретического и практического экзамена для врачей и медсестер, выпускников медицинских вузов, резидентов, интернов, выпускников колледжей, профессорско-преподавательского состава. Регистрация, тестирование и подсчет результатов осуществляются автоматически и исключает возможность влияния человеческого фактора.

Для каждого претендента создается личный электронный кабинет, который дает возможность выбирать дату и время экзамена, а также подавать заявку на участие в экзамене и отследить ее ход, не выходя из дома. Результаты тестирования мгновенно направляются в постоянно действующий личный кабинет претендента, и его невозможно удалить или изменить. Система имеет несколько уровней защиты информации и баз данных, а также контроль разрешенных и несанкционированных доступов к любой информации.

Полномасштабное внедрение ИИС при проведении оценки компетенции специалистов здравоохранения планируется с начала 2018 года. Это повысит качество и надежность проведения процедуры регистрации, тестирования и обработки результатов при оценке знаний медработников для допуска к практической деятельности.

В тендере на разработку интегрированной информационной системы для устранения коррупционных рисков при оценке знаний и навыков, проведенном Республиканским центром развития здравоохранения Казахстана, помимо Cybernet, представляющей Азербайджан, приняли участие 10 компаний из Португалии, Словакии, Украины, Казахстана и других стран. Cybernet в консорциуме с российской компанией Bars Group выиграла тендер и 6 декабря 2016 года в Астане подписала договор с Министерством здравоохранения Республики Казахстан о развитии этой системы.

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