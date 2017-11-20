Конкурс рекламных и маркетинговых проектов ADWEEK пройдет в рамках Недели маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 уже во второй раз. Участники смогут не только представить широкой общественности результаты своего творческого труда, но и получить авторитетную оценку экспертов среди лучших рекламных проектов.

«С помощью конкурса мы хотим поддержать существующие и содействовать появлению новых брендов, маркетинговых проектов, рекламных кампаний, так необходимых для продвижения товаров и услуг, производимых в Узбекистане на местном и международном рынках, — говорит Диёр Мирзаахмедов, председатель правления Ассоциации предприятий „Национальный маркетинговый центр“, один из организаторов конкурса. — Мы ждем, что на конкурс будут представлены интересные, яркие проекты, которые, безусловно, имеются у компаний, активно развивающихся на рынке Узбекистана».

Учитывая все многообразие направлений рекламной деятельности, организаторы предлагают следующие конкурсные категории и номинации:

Видео: креатив (сценарий + сторителлинг), крафт (режиссура и продакшн), рекламный ролик (продукт или сервис), рекламный ролик (корпоративный).

Брендинг: фирменный стиль (знак, логотип, brandbook), дизайн фирменной продукции (календарь, буклет, каталог, брошюра), дизайн серийной упаковки, дизайн промо упаковки.

Print & Outdoor: наружная реклама, крафт (иллюстрации, 3D, визуальное исполнение и так далее), ambient (нестандартное использование носителей), принт (печатная реклама).

Аудио.

Интегрированная кампания.

SMM.

PR.

Web.

Indoor & Exhibition: выставочный стенд, рекламное решение в интерьере.

BTL & Event marketing: BTL-кампания, рекламный ивент.

Социальная реклама.

Концепт (студенческая реклама).

Основные даты проведения конкурса:

прием заявок — по 31 января 2018 года включительно;

систематизация поступивших заявок, составление шорт-листа — с 01 по 28 февраля 2018 года;

голосование — 28 февраля и 01 марта 2018 года;

церемония награждения победителей и лауреатов — 02 марта 2018 года.

Для объективного и релевантного судейства будут задействованы приглашенные зарубежные эксперты, топ-маркетологи крупных региональных брендов, топ-специалисты в соответствующих областях и представитель «Национального маркетингового центра».

Уже известны имена трех приглашенных экспертов:

Фархад Кучкаров — брендинговый стратег, в рекламе с 2004 года. Работал в независимых и сетевых агентствах. В качестве копирайтера и стратега выигрывал на всех фестивалях СНГ большинство международных рекламных наград, включая Каннского Льва и единственное в России золото ADC’E. Сопродюсер фестиваля рекламы RedJolborsFest, основатель сайта о рекламе в Центральной Азии Adasia, директор по стратегии брендингового агентства Depot WPF, постоянный член жюри международного фестиваля Epica, член клуба арт-директоров России ADCR, преподаватель БВШД.

Илья Кодинцев — креативный директор международного агентства Publicis (Алматы). Являлся ведущим арт-директором в международных сетевых агентствах Saatchi & Saatchi (Алматы) и OpeneyesDDB (Алматы). Многократный призер среднеазиатского фестиваля рекламы RedJolborsFest, а также призер международных конкурсов Белый Квадрат (Россия), Идея! (Россия) и КМФР (Украина).

Фарход Норбаев — сооснователь агентств Безлого, 360 (Ташкент), работал копирайтером и стратегом в McCannAlmaty и Openeyes DDB. Многократный призер среднеазиатского фестиваля рекламы RedJolborsFest, а также призер международных конкурсов Белый Квадрат (Россия), П.О.Р.А. (Россия) и Фейкстиваля. На данный момент занимается управлением проекта «Авторская Пицца» Алматы.

Более подробная информация о Неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 доступна на сайте adweek.uz

Об организаторах:

Неделя маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 проводится Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, Ассоциацией предприятий «Национальный маркетинговый центр», ООО Expocontact, маркетинговым агентством DE FACTO, OOO Maslov PR Tashkent, ООО UNNO Creative Agency.