Конкурс рекламных и маркетинговых проектов ADWEEK пройдет в рамках Недели маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 уже во второй раз. Участники смогут не только представить широкой общественности результаты своего творческого труда, но и получить авторитетную оценку экспертов среди лучших рекламных проектов.
«С помощью конкурса мы хотим поддержать существующие и содействовать появлению новых брендов, маркетинговых проектов, рекламных кампаний, так необходимых для продвижения товаров и услуг, производимых в Узбекистане на местном и международном рынках, — говорит Диёр Мирзаахмедов, председатель правления Ассоциации предприятий „Национальный маркетинговый центр“, один из организаторов конкурса. — Мы ждем, что на конкурс будут представлены интересные, яркие проекты, которые, безусловно, имеются у компаний, активно развивающихся на рынке Узбекистана».
Учитывая все многообразие направлений рекламной деятельности, организаторы предлагают следующие конкурсные категории и номинации:
- Видео:
- креатив (сценарий + сторителлинг),
- крафт (режиссура и продакшн),
- рекламный ролик (продукт или сервис),
- рекламный ролик (корпоративный).
- Брендинг:
- фирменный стиль (знак, логотип, brandbook),
- дизайн фирменной продукции (календарь, буклет, каталог, брошюра),
- дизайн серийной упаковки,
- дизайн промо упаковки.
- Print & Outdoor:
- наружная реклама,
- крафт (иллюстрации, 3D, визуальное исполнение и так далее),
- ambient (нестандартное использование носителей),
- принт (печатная реклама).
- Аудио.
- Интегрированная кампания.
- SMM.
- PR.
- Web.
- Indoor & Exhibition:
- выставочный стенд,
- рекламное решение в интерьере.
- BTL & Event marketing:
- BTL-кампания,
- рекламный ивент.
- Социальная реклама.
- Концепт (студенческая реклама).
Основные даты проведения конкурса:
- прием заявок — по 31 января 2018 года включительно;
- систематизация поступивших заявок, составление шорт-листа — с 01 по 28 февраля 2018 года;
- голосование — 28 февраля и 01 марта 2018 года;
- церемония награждения победителей и лауреатов — 02 марта 2018 года.
Для объективного и релевантного судейства будут задействованы приглашенные зарубежные эксперты, топ-маркетологи крупных региональных брендов, топ-специалисты в соответствующих областях и представитель «Национального маркетингового центра».
Уже известны имена трех приглашенных экспертов:
Фархад Кучкаров — брендинговый стратег, в рекламе с 2004 года. Работал в независимых и сетевых агентствах. В качестве копирайтера и стратега выигрывал на всех фестивалях СНГ большинство международных рекламных наград, включая Каннского Льва и единственное в России золото ADC’E. Сопродюсер фестиваля рекламы RedJolborsFest, основатель сайта о рекламе в Центральной Азии Adasia, директор по стратегии брендингового агентства Depot WPF, постоянный член жюри международного фестиваля Epica, член клуба арт-директоров России ADCR, преподаватель БВШД.
Илья Кодинцев — креативный директор международного агентства Publicis (Алматы). Являлся ведущим арт-директором в международных сетевых агентствах Saatchi & Saatchi (Алматы) и OpeneyesDDB (Алматы). Многократный призер среднеазиатского фестиваля рекламы RedJolborsFest, а также призер международных конкурсов Белый Квадрат (Россия), Идея! (Россия) и КМФР (Украина).
Фарход Норбаев — сооснователь агентств Безлого, 360 (Ташкент), работал копирайтером и стратегом в McCannAlmaty и Openeyes DDB. Многократный призер среднеазиатского фестиваля рекламы RedJolborsFest, а также призер международных конкурсов Белый Квадрат (Россия), П.О.Р.А. (Россия) и Фейкстиваля. На данный момент занимается управлением проекта «Авторская Пицца» Алматы.
Более подробная информация о Неделе маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 доступна на сайте adweek.uz
Об организаторах:
Неделя маркетинга и рекламы ADWEEK 2017 проводится Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан, Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, Ассоциацией предприятий «Национальный маркетинговый центр», ООО Expocontact, маркетинговым агентством DE FACTO, OOO Maslov PR Tashkent, ООО UNNO Creative Agency.